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Yol Durumu
  1. 15 ilde eskort operasyonu
  2. Eve balkonundan giren hırsızlar, kadının boynundaki gerdanlığı gasp etti

’de kullanıcı başı 3.5 dolar kazanan sizi arşivliyor

, kullanıcı geçmişinin siteden sıkıştırılmış ‘zip’ dosyası olarak indirilebileceğini hatırlattı. Bu yolu izleyen pek çok kullanıcı şirketin özellikle mobil telefon üzerinden çok detaylı mesaj ve telefon görüşme kaydını tuttuğunu görünce şaşkına döndü. Facebook’un kişi başına 3.5 dolar reklam geliri elde ettiği ’de de şirketin şeffaf olmayan uygulamalarına karşı tepkiler artıyor



Cambridge Analytica adlı Londra merkezli veri analiz firmasının 50 milyon kullanıcısının hesaplarını izinsiz olarak topladığı ve seçimlerini etkilediğine yönelik haberler gündemi belirlemeye devam ediyor. Yaşanan skandalın ardından uzun süre sessiz kalan Facebook CEO'su ABD basınına verdiği röportajında sorunları çözeceğini söyledi. Zuckerberg ayrıca kullanıcıların kendilerini daha rahat hissetmeleri için şirket ile paylaştıkları bilgileri Facebook hesapları üzerinden sıkıştırılmış (zip) dosya olarak indirebileceklerini de hatırlattı.

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  • 27 Mart 2018, Salı 09:42
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