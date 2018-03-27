Cambridge Analytica adlı Londra merkezli veri analiz firmasının 50 milyon Facebookkullanıcısının hesaplarını izinsiz olarak topladığı ve ABD seçimlerini etkilediğine yönelik haberler gündemi belirlemeye devam ediyor. Yaşanan skandalın ardından uzun süre sessiz kalan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ABD basınına verdiği röportajında sorunları çözeceğini söyledi. Zuckerberg ayrıca kullanıcıların kendilerini daha rahat hissetmeleri için şirket ile paylaştıkları bilgileri Facebook hesapları üzerinden sıkıştırılmış (zip) dosya olarak indirebileceklerini de hatırlattı.
Türkiye’de kullanıcı başı 3.5 dolar kazanan Facebook sizi arşivliyor
Facebook, kullanıcı geçmişinin siteden sıkıştırılmış ‘zip’ dosyası olarak indirilebileceğini hatırlattı. Bu yolu izleyen pek çok kullanıcı şirketin özellikle mobil telefon üzerinden çok detaylı mesaj ve telefon görüşme kaydını tuttuğunu görünce şaşkına döndü. Facebook’un kişi başına 3.5 dolar reklam geliri elde ettiği Türkiye’de de şirketin şeffaf olmayan uygulamalarına karşı tepkiler artıyor
Etiketler: Türkiye , Mark Zuckerberg , Facebook , ABD
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