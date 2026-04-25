HAİN EDERSON - EMRE BOL Dananın kuyruğunun kopacağı maçta Fenerbahçe adına bu kadar formsuz oyuncu fazlalığı inanılmaz! Nene yok, Kerem yok, Talisca yok! Bütün bu olumsuzluklara karşın karşılamanın henüz başında kazandığın penaltıyı dışarı atıyorsun! Ben olsam penaltıyı Kerem'e attırırdım. Golü atsa bütün Galatasaray tribünlerini sustururdu. Hem de üzerindeki ölü toprağını atardı. İkinci yarı hain Ederson sarı kartlı olmasına rağmen bile isteye kırmızı kartı gördü. Sonra yaptığı hareketlerle de büyük ihtimalle alacağı cezayla sezonu kapatacak. Böyle ahlaksızlık, şerefsizlik olmaz. Resmen takımı sattı. Zaten kötü kaleci ve santrforsuz şampiyon olmak imkansızdı. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Geldiğinizden beri takım sahipsiz. Bari giderken tek bir doğru iş yapın, Ederson'un sözleşmesini feshedin. Tedesco dersine iyi çalışmamış. Galatasaray deplasmanına bence Kante, İsmail, Guendouzi ile başlaması gerekirdi. Okan Buruk beraberlik yetmesine rağmen topuyla tüfeğiyle çıktı sahaya… Bu ortamda orta saha üstünlüğünü alıp, en azından maçı uzun süre golsüz götürebilirdi. Sonuç olarak yok Ederson şunu yapmış yok hakem böyle yapmış demenin kimseye faydası yok. Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi bir takım. Bence bu sezon şampiyonluğu hak ettiler. Fenerbahçe için kötü günler bitti, daha kötü günler başlıyor. Bu saatten sonra ikincilik bile artık tehlikede. Ayarsız, forvetsiz, kadro mühendisliğini yanlış… Koskoca devre arası transferi santrfor almadan bitiren mevcut yönetimin devri artık bitmiştir.

PENALTIYI VEREMEDİ - MUSTAFA ÇULCU Fenerbahçe kendinden emin ve sakin başladı. Galatasaray'ın ön alan baskısını rahat kırdı. Bunda en büyük pay boşa çıkıp sürekli pas istasyonu olan sorumluluk alan Kante idi. Bir de erken penaltı buldular lakin bu avantajı değerlendiremediler. Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray, Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü, ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile ben buradayım dedi. Sonrasında oyun Galatasaray'ın kontrolündeydi. Kaleci Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Eksik kalan ve çok hatalar yapan Fenerbahçe karşısında çok üstün oynayan Galatasaray galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray. Yasin Kol maça iyi başladı. İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. İlk 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu! 36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi. 41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru. 57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi. Devre arası aklı başında geldi. 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin Kol? Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direkt kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin Kol'un yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi. Yasin Kol bu kadar işte! Onu rol model hakem yapmaya çalışanların aklına şaşayım. Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR'da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams Park'a gömüldüler.

ŞAMPİYONLUK GELİYOR - LEVENT TÜZEMEN İyiler her zaman kazanır! F.Bahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı. F.Bahçe'nin penaltısı haklıydı! Ama Leroy Sane'ye yapılan penaltıyı belki Yasin Kol görmemiş olabilir ama VAR'ın vermemesi infaz gibiydi. Özellikle Ederson'un ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası hakemin kulağına ettiği lafları merak ediyorum. Bence Yasin Kol anlamadı. Ancak kulaklığından ne dediği tespit edildi. Oysa o kırmızı kart o sözler sonrası çıkmalıydı. Ne VAR'ın ne de Yasin Kol'un yürekleri karta yetmedi. Bundan güç alan Ederson Barış'ın penaltı golü öncesi hakeme diklenip kalesine geçmeyince 2. sarıyı gördü. Bence devre arası, maçta söylediği sözler Yasin Kol'a iletildi. Osimhen'in varlığı G.Saray'ın ruhunu değiştirdi. Mücadele kimliğini yukarı çektiği gibi kendisinin çalışkanlığı tüm takım arkadaşlarına yansıdı. İddia ediyorum, Osimhen oynamasaydı G.Saray'ın işi çok zor olurdu. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan G.Saray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. Torreira-Lemina-Yunus ve Barış'ın mücadelesi alkış aldı. Ayrıca Semedo resmen Barış'ı dövdü ve tek sarı kartla kurtardı.

YASİN KOL EDERSON'U TAHRİK ETTİ - AHMET ÇAKAR Dün gece lig bitti… Belki de iki Brezilyalı, mecazi anlamda F.Bahçe'yi sattılar… Oyuna F.Bahçe çok iyi başlamıştı, üstelik bu anda penaltı da kazandılar ama Talisca bazı diğer maçlarda yaptığı gibi penaltıyı kaçırdı. Ondan sonra devran döndü. Karşılaşma boyunca F.Bahçe hiç çıkamadı ve devre biterken de Osimhen'in diziyle attığı golle G.Saray öne geçti. İkinci yarı yine aynı senaryo… Oynamaya çalışan G.Saray, iki pas yapamayan, kaleye gidemeyen, ileride top tutamayan bir F.Bahçe… Bu arada Yunus takımına bir penaltı kazandırdı ve Barış Alper belki de maçı bitiren golü attı. Çünkü bu penaltıda da Ederson adeta hakeme "Gel beni at" der gibiydi. Maçın sonuna doğru kalec i Mert elindeki topu kaçırdı, Torreira da tamamlayıverdi. Söyleyecek çok şey var… F.Bahçe ile G.Saray arasındaki güç farkını ilk 10 dakika hariç çok net gördük. Sahada Sidiki Cherif var, sıfırın altında bir oyuncu. Sanki Aksaray'da dolaşırken alınmış ve Fenerbahçe'nin santrforu yapılmış gibi. Utanmadan bu adama 22 milyon Euro para verildi. Asla masum bir transfer hatası değil.

Hakem Yasin Kol gerçekten kötü yönetti. Belki sonuca etkisi yok ama evrensel ve uluslararası futbol normlarına göre skandal bir idare izledik. Fenerbahçe'nin lehine verdiği karar doğru ama Sane'ye yapılan açık bir penaltı var. Gördü ama vermedi ya da veremedi. VAR hakeminden tık yok. Penaltıyı verdi, Ederson topun başında. "Git" dedi gitmedi. Açıl orada geriye oyuncuyu tahrik etme. Açılmadı, karşılıklı giderleştiler ve Ederson atıldı. İşte bundan sonra skandal başlıyor. Ederson hakeme bir şey söylerken, Yasin Kol kafasıyla Ederson'un kafasını itti. Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik. Ayrıca gösterdiği ve göstermediği sarı kartlar var.