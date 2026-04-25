TEDESCO İÇİN YOLUN SONU - İLKER YAĞCIOĞLU
Fenerbahçe maçın başında oyunun hakimi gibi görünse de, oyunun hikayesi çok kısa sürede yön değiştirdi.Beklentilerin aksine Galatasaray, ön alanda kurduğu baskıyla rakibini hataya zorladı ve teknik direktör Okan Buruk'un planı ilk bölümde sahaya net şekilde yansıdı. Ancak kırılma anı, Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı oldu.
Bu an yalnızca bir gol fırsatının harcanması değildi; aynı zamanda Fenerbahçe'nin zihinsel olarak oyundan düşmesine yol açtı. Futbolda bazen bir an, bir sezonun özetine dönüşür. Bu da öyle bir andı. İlk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın bulduğu gol ise oyunun psikolojik üstünlüğünü tamamen Sarı-Kırmızılılar'a geçirdi.
Devreye 1-0 geride giren Fenerbahçe'de gözler kulübeye çevrildi. Ancak Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ikinci yarıya müdahalesiz başlaması, tartışmaların fitilini ateşledi. Oyuna dokunmamak bazen cesaret değil, çaresizlik göstergesi olarak okunur. İkinci yarıda hakem Yasin Kol'un verdiği penaltı ve ardından yaşanan tartışmalı anlar, maçın tansiyonunu iyice yükseltti.
Ancak gerçek şu ki, o dakikadan sonra Fenerbahçe'nin geri dönme ihtimali sahada pek hissedilmedi. Bu mağlubiyet yalnızca bir derbi kaybı değil; sezonun genel fotoğrafının bir yansıması. Fenerbahçe'de- Domenico Tedesco için artık yolun sonu. Yönetim kongre kararı alabilir. Böyle bir tabloda Galatasaray karşısında galibiyet beklemek fazla iyimser kalıyordu.
ÇOK DAHA İYİ OLANIN ZAFERİ - ONUR ÖZKAN
Derbi öncesinde sokağa çıksak 100 kişiden 51'i Fenerbahçe'nin galibiyete olduğunu söylerdi. Burada çıkış noktası; Kante-Guendouzi-İsmail'li orta sahanın Galatasaray'a büyük üstünlük kurma ihtimaliydi. Ve tabii ki de Galatasaray'ın son 10 yılda evinde Fenerbahçe'yi sadece 1 kez yenmesi.
Ancak derbinin bana göre iki kırılma anı oldu.
İlki Okan Buruk ve Tedesco'nun 11'leriydi. Buruk'un Lemina-Torreira önünde Yunus tercihi ve sağ bekte Sallai hamlesi çok doğruydu. Yunus'la ön alan baskısını mükemmele yakın yaptı Galatasaray. Sallai de geriden oyun kurulumu ve hücum setlerini üst seviyeye çekti. Fenerbahçe'de ise tam tersi Tedesco'nun 11'i yanlışlarla doluydu. Derbi öncesi herkesin orta fikri olan orta alan üstünlüğünü İsmail'i kulübede tutarak Galatasaray'a verdi İtalyan… Kasımpaşa maçında bile acemiliği ile saç baş yolduran Cherif ile derbiye çıkmak nasıl bir icattır, onu da anlamadım.
İkinci kırılma anı ise Talisca'nın kaçan penaltısıydı. O dakikadan sonra tüm momentum Galatasaray'a geçti. Sahada hem daha istekli hem daha organize hem de daha kaliteli bir takım izledik. Son dönemin en iyi futbollarından birisiydi tartışmasız. Oyunun her anını çok daha doğru oynadı Buruk'un ekibi ve çok haklı bir galibiyet aldı.
İki takım arasındaki net farkları mükemmel şekilde gösteren bir 90 dakikaydı. Çok daha kaliteli olan, çok daha organize olan, kenardan ve yönetim katından çok daha iyi yönetilen Galatasaray kazandı...
Yarışı bu noktaya getirmesi bile büyük başarı olan Fenerbahçe kaybetti...
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutluyorum.
MUTSUZ SON - GÜRCAN BİLGİÇ
Talisca penaltıyı kaçırdığında 13. dakikaydı. Zor maçta, galibiyet dışındaki sonuçların kabul edilmediği bir durumda, geriye düşmekten bile daha büyük darbe olduğunu geçen dakikalarda anladık. Fenerbahçe takım olarak inancını kaybetti, ardından güvenini ve maçı… Büyük Takım refleksleri bir anda Galatasaray takımına geçti. Daha maç başlamadan Okan Buruk, "Rakip de provokasyon yapabilecekler var" diyerek, taktik dışındaki kurgusunun da mesajını verdi. Hafta boyunca Yasin Kol'a algı yaptılar, maç içindeki sert itirazlar ile de yönetimini ele geçirdiler. Bakmayın "penaltı" çağırtkanlıklarına, "her pozisyon yere atla" taktiği ile oynadılar.
Okan Hoca'nın saha içindeki formülü belliydi, Gaundouzi'ye bire bir baskı uygulayıp tüm ofansif organizasyonu bozdu. Asensio'suz Fenerbahçe 23 yaşındaki sağ açık, 18 yaşındaki santraforun ayağına bakmaya başladı. Kerem zaten evlere şenlik. Derbi kralı Tedesco için, bu maçların duygusunun analiz rakamlarının önünde olduğunu anlamasını boşuna bekledik. Asensio'nun sırtına bindiği maçlarmış bunlar. İlk golü taç atışından, ikincisi penaltı, üçüncü kornerden gelen topta kaleci hediyesi… Fenerbahçe'nin var mı böyle bir pozisyonu ? Şampiyonluğu bıraktılar, cezalılar ile ikinciliği de tehlikeye soktular. En ağır yatırımın yapıldığı iki oyuncu (Talisca – Ederson) şampiyonluğu verdi. İşin ilginci bir haftadaki üç maçla, iki kupa hedefi de bitti. Film yine "mutsuz son" ile seyircisini yolluyor.
HAİN EDERSON - EMRE BOL
Dananın kuyruğunun kopacağı maçta Fenerbahçe adına bu kadar formsuz oyuncu fazlalığı inanılmaz! Nene yok, Kerem yok, Talisca yok! Bütün bu olumsuzluklara karşın karşılamanın henüz başında kazandığın penaltıyı dışarı atıyorsun! Ben olsam penaltıyı Kerem'e attırırdım. Golü atsa bütün Galatasaray tribünlerini sustururdu. Hem de üzerindeki ölü toprağını atardı. İkinci yarı hain Ederson sarı kartlı olmasına rağmen bile isteye kırmızı kartı gördü. Sonra yaptığı hareketlerle de büyük ihtimalle alacağı cezayla sezonu kapatacak. Böyle ahlaksızlık, şerefsizlik olmaz. Resmen takımı sattı. Zaten kötü kaleci ve santrforsuz şampiyon olmak imkansızdı. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Geldiğinizden beri takım sahipsiz. Bari giderken tek bir doğru iş yapın, Ederson'un sözleşmesini feshedin. Tedesco dersine iyi çalışmamış. Galatasaray deplasmanına bence Kante, İsmail, Guendouzi ile başlaması gerekirdi. Okan Buruk beraberlik yetmesine rağmen topuyla tüfeğiyle çıktı sahaya… Bu ortamda orta saha üstünlüğünü alıp, en azından maçı uzun süre golsüz götürebilirdi. Sonuç olarak yok Ederson şunu yapmış yok hakem böyle yapmış demenin kimseye faydası yok. Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi bir takım. Bence bu sezon şampiyonluğu hak ettiler. Fenerbahçe için kötü günler bitti, daha kötü günler başlıyor. Bu saatten sonra ikincilik bile artık tehlikede. Ayarsız, forvetsiz, kadro mühendisliğini yanlış… Koskoca devre arası transferi santrfor almadan bitiren mevcut yönetimin devri artık bitmiştir.
PENALTIYI VEREMEDİ - MUSTAFA ÇULCU
Fenerbahçe kendinden emin ve sakin başladı. Galatasaray'ın ön alan baskısını rahat kırdı. Bunda en büyük pay boşa çıkıp sürekli pas istasyonu olan sorumluluk alan Kante idi. Bir de erken penaltı buldular lakin bu avantajı değerlendiremediler. Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray, Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü, ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile ben buradayım dedi. Sonrasında oyun Galatasaray'ın kontrolündeydi. Kaleci Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Eksik kalan ve çok hatalar yapan Fenerbahçe karşısında çok üstün oynayan Galatasaray galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray. Yasin Kol maça iyi başladı. İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. İlk 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu!
36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi. 41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru. 57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi. Devre arası aklı başında geldi. 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin Kol? Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direkt kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin Kol'un yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi. Yasin Kol bu kadar işte! Onu rol model hakem yapmaya çalışanların aklına şaşayım. Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR'da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams Park'a gömüldüler.
ŞAMPİYONLUK GELİYOR - LEVENT TÜZEMEN
İyiler her zaman kazanır! F.Bahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı.
F.Bahçe'nin penaltısı haklıydı! Ama Leroy Sane'ye yapılan penaltıyı belki Yasin Kol görmemiş olabilir ama VAR'ın vermemesi infaz gibiydi. Özellikle Ederson'un ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası hakemin kulağına ettiği lafları merak ediyorum. Bence Yasin Kol anlamadı. Ancak kulaklığından ne dediği tespit edildi. Oysa o kırmızı kart o sözler sonrası çıkmalıydı. Ne VAR'ın ne de Yasin Kol'un yürekleri karta yetmedi. Bundan güç alan Ederson Barış'ın penaltı golü öncesi hakeme diklenip kalesine geçmeyince 2. sarıyı gördü. Bence devre arası, maçta söylediği sözler Yasin Kol'a iletildi.
Osimhen'in varlığı G.Saray'ın ruhunu değiştirdi. Mücadele kimliğini yukarı çektiği gibi kendisinin çalışkanlığı tüm takım arkadaşlarına yansıdı. İddia ediyorum, Osimhen oynamasaydı G.Saray'ın işi çok zor olurdu. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan G.Saray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. Torreira-Lemina-Yunus ve Barış'ın mücadelesi alkış aldı. Ayrıca Semedo resmen Barış'ı dövdü ve tek sarı kartla kurtardı.
YASİN KOL EDERSON'U TAHRİK ETTİ - AHMET ÇAKAR
Dün gece lig bitti… Belki de iki Brezilyalı, mecazi anlamda F.Bahçe'yi sattılar… Oyuna F.Bahçe çok iyi başlamıştı, üstelik bu anda penaltı da kazandılar ama Talisca bazı diğer maçlarda yaptığı gibi penaltıyı kaçırdı. Ondan sonra devran döndü. Karşılaşma boyunca F.Bahçe hiç çıkamadı ve devre biterken de Osimhen'in diziyle attığı golle G.Saray öne geçti. İkinci yarı yine aynı senaryo… Oynamaya çalışan G.Saray, iki pas yapamayan, kaleye gidemeyen, ileride top tutamayan bir F.Bahçe… Bu arada Yunus takımına bir penaltı kazandırdı ve Barış Alper belki de maçı bitiren golü attı. Çünkü bu penaltıda da Ederson adeta hakeme "Gel beni at" der gibiydi. Maçın sonuna doğru kalec i Mert elindeki topu kaçırdı, Torreira da tamamlayıverdi. Söyleyecek çok şey var… F.Bahçe ile G.Saray arasındaki güç farkını ilk 10 dakika hariç çok net gördük. Sahada Sidiki Cherif var, sıfırın altında bir oyuncu. Sanki Aksaray'da dolaşırken alınmış ve Fenerbahçe'nin santrforu yapılmış gibi. Utanmadan bu adama 22 milyon Euro para verildi. Asla masum bir transfer hatası değil.
Hakem Yasin Kol gerçekten kötü yönetti. Belki sonuca etkisi yok ama evrensel ve uluslararası futbol normlarına göre skandal bir idare izledik. Fenerbahçe'nin lehine verdiği karar doğru ama Sane'ye yapılan açık bir penaltı var. Gördü ama vermedi ya da veremedi. VAR hakeminden tık yok. Penaltıyı verdi, Ederson topun başında. "Git" dedi gitmedi. Açıl orada geriye oyuncuyu tahrik etme. Açılmadı, karşılıklı giderleştiler ve Ederson atıldı. İşte bundan sonra skandal başlıyor. Ederson hakeme bir şey söylerken, Yasin Kol kafasıyla Ederson'un kafasını itti. Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik. Ayrıca gösterdiği ve göstermediği sarı kartlar var.
İMHA SANATI - BÜLENT TİMURLENK
Galatasaray için olmazsa olmazlar neydi? Şampiyonlar Ligi müziği çalmayacak ama Şampiyonlar Ligi havasıyla oyna. Puan farkı 4 ama puanlar eşitmiş gibi oyna. Öne geçersen maçın kalanını 0-0 gibi oyna… Hepsini yaptılar ilk 10 dakika hariç..
Talisca penaltıyı atsa başka bir maç izleyebilirdik elbette. Galatasaray için kritik oyun, orta sahada iki Fransız milliyi imha edecek enerjiydi. Tedesco, Talisca'yı orta sahanın 3. adamı yapıp ekmeğine yağ sürdü rakibin. İlk 45'te rakibini 135 pasta tutup, yüzde 74 isabete mahkum eden kırıcı oyunun hücum tarafında 24 kez ceza sahasında topla buluşan ve 12 hücum ile Fenerbahçe'yi sallayan bir Galatasaray vardı. Korner, serbest vuruşları kötü kullanıp taçtan gelen topla golü bulduklarında Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu ve Talisca akan oyunda direğin dibinden giden şutuyla kader adamı oldu derken ikinci yarı Ederson çıktı sahneye.. 45-60 arası sıkıntılı Galatasaray bu kez farklı kafadaydı. Ederson, Rize maçında kalmış, atılmadı attırdı kendini. Penaltı ve 2-0 sonrasında rakibin fişini çekmiş Galatasaray farkı yakalayacak oyun yerine kontrol pası tercih etti. Son gol Ederson'u da aratan bir Mert hatası... Kerem ve Nene'yi sindiren oyun, rakibin orta sahasını imha etmek, Osimhen farkı ve Leroy Sane'nin klası Fenerbahçe'ye yetti. "Yapı" diyenlerin "santrfor" almadığı bir dünyada Don Kişot'lar daha çok yel değirmenlerine savaş açarlar... Okan Buruk, bu sezon "buruk" duran derbi karnesini net bir galibiyetle taçlandırdı, Galatasaray'ı temsil edemeyen sinmiş başkanı ve yönetimine rağmen...
İFLASIN RESMİDİR - ÖMER ÜRÜNDÜL
Haftalardır çok kötü futbol oynayan ve çok yetersiz teknik adama sahip Fenerbahçe'nin dün gece istediği neticeye alabilmesi bana göre çok büyük tesadüflerin bir arada oluşmasıyla mümkün olabilirdi. Örneğin; penaltı gol olsa, G.Saray strese girse F.Bahçe o şekilde oyunu tutabilse, 1-2 sürpriz pozisyon bulabilirdi. Bana göre o penaltıdan sonra maç tamamen bitti. Çünkü iki takım arasında Tedesco yüzünde çok büyük fark var. İsmail gibi milli takımda mükemmel oynayan bir futbolcu, bu tip zor bir maçta yedek kulübesinde. Talisca'nın yürüyecek hali yok. Kante zaten normal tempoda kendini idare etmeye çalışıyor. Bir Guendouzi daha ne yapabilir ki. Sonuçta da farklı bir yenilgi göz göre göre geldi. Ederson herhalde Türkiye'den gitmek istiyor o belli. Ama bu yenilgi o kırmızıya bağlanmasın çünkü zaten F.Bahçe, Talisca ile 10 kişi oynuyordu. Yönetimin en büyük affedilmeyecek hatası, Karagümrük maçının gecesi Tedesco'nun biletini kesmemekti. Şimdi ikincilik de büyük ölçüde tehlikede. Artık G.Saray şampiyondur. Takımı da herkesin eleştirdiği Okan Buruk'u da 4. kez bu başarıyı elde ettiği için kutluyorum. G.Saray cephesinden maça baktığımda, sahanın yıldızı Sane'ydi. Torreira-Lemina her zamanki gibi preste başarılıydı. Torreira bir de gol attı. Takımın en önemli, oyuncusu Osimhen ciddi maç eksikliğine ve fizik kaybına rağmen yine de kilidi açan isim oldu. Okan Buruk'un en önemli taktik stratejisi F.Bahçe'nin de bu konudaki rahatsızlığını bildiğinden gol şansını öncelikle duran toplara bağlamıştı. Kornerler ve taçlar... Zaten ilk gol böyle geldi.