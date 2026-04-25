Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dev mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafile RAMS Park'a ulaştı.

Derbi öncesi en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Kerem Aktürkoğlu oldu. 2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen, ardından 1 yıl Benfica'da oynadıktan sonra Fenerbahçe ile Süper Lig'e dönen milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray deplasmanına çıktı.