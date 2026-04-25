Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray taraftarından tepki!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli kafile RAMS Park'a ulaştı. Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkan Kerem Aktürkoğlu, sahaya çıkmasının ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacak.
  • Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray deplasmanına çıktı.
  • Kerem Aktürkoğlu maç öncesi sahaya çay içerek çıktı ve Galatasaray taraftarından tepki aldı.
  • RAMS Park'ta Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısı çalındı.
  • Derbi öncesi RAMS Park'taki atmosfer futbolcuların sahaya çıkmasıyla gerildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dev mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafile RAMS Park'a ulaştı.

Derbi öncesi en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Kerem Aktürkoğlu oldu. 2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen, ardından 1 yıl Benfica'da oynadıktan sonra Fenerbahçe ile Süper Lig'e dönen milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray deplasmanına çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHAYA İLK ÇIKAN İSİM OLDU

Maç öncesinde sahaya çıkan ilk isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Tecrübeli futbolcunun sahayı çay içerek turlaması dikkat çekti.

RAMS Park tribünleri ise bu anlarda sessiz kalmadı. Galatasaray taraftarı, sahaya çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.

RAMS PARK'TA ŞARKI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçeli futbolcuların tamamı sahaya çıktıktan sonra statta çalan şarkı da öne çıkan anlardan biri oldu.

Galatasaray anonsçusu tarafından Kenan Doğulu'nun "Rütbeni Bileceksin" şarkısının çalınması, derbi öncesi atmosferi daha da yükseltti.

DERBİ ÖNCESİ GERİLİM YÜKSELDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde RAMS Park'taki atmosfer, futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte iyice alevlendi.

