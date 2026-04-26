Trendyol Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu şu şekilde
KARAGÜMRÜK 20 PUAN
KAYSERİSPOR 26 PUAN
ANTALYASPOR 28 PUAN
EYÜPSPOR 28 PUAN
GENÇLERBİRLİĞİ 28 PUAN
KASIMPAŞA 31 PUAN
ALANYASPOR 33 PUAN
KOCAELİSPOR 36 PUAN
GAZİANTEP FK 37 PUAN
KONYASPOR 37 PUAN
RİZESPOR 37 PUAN
SAMSUNSPOR 42 PUAN
GÖZTEPE 51 PUAN
BAŞAKŞEHİR 51 PUAN
BEŞİKTAŞ 55 PUAN
TRABZONSPOR 65 PUAN
FENERBAHÇE 67 PUAN
GALATASARAY 74 PUAN
