Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 31. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda heyecan devam ediyor. 31. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlayacak. Trabzonspor ise Konyaspor'a konuk olacak. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2025-26 sezonu 1. hafta

Trendyol Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu şu şekilde

KARAGÜMRÜK
20 PUAN

KAYSERİSPOR
26 PUAN

ANTALYASPOR
28 PUAN

EYÜPSPOR
28 PUAN

GENÇLERBİRLİĞİ
28 PUAN

KASIMPAŞA
31 PUAN

ALANYASPOR
33 PUAN

KOCAELİSPOR
36 PUAN

GAZİANTEP FK
37 PUAN

KONYASPOR
37 PUAN

RİZESPOR
37 PUAN

SAMSUNSPOR
42 PUAN

GÖZTEPE
51 PUAN

BAŞAKŞEHİR
51 PUAN

BEŞİKTAŞ
55 PUAN

TRABZONSPOR
65 PUAN

FENERBAHÇE
67 PUAN

GALATASARAY
74 PUAN