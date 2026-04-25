Galatasaray'dan derbi sonrası peş peşe göndermeler! Ağlayan Kanarya paylaşımı gündem oldu

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. RAMS Park’ta oynanan derbiyi 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, maçın ardından yalnızca skorla değil sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme oturdu.

Galatasaray'dan derbi sonrası peş peşe göndermeler! Ağlayan Kanarya paylaşımı gündem oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası yaptığı göndermeli paylaşımlar büyük ilgi gördü.
  • Derbi sonrasında RAMS Park ekranlarında yer alan ağlayan kanarya görseli dikkat çekti.
  • Galatasaray'ın galibiyetinin ardından statta çalan şarkılar öne çıktı.
  • Sosyal medyada Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlar derbi gecesinin çok konuşulmasına neden oldu.
  • Galatasaray, Fenerbahçe'ye 'Uykusuz her gece' göndermesiyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası yaptığı göndermeli paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesaplarından art arda yapılan paylaşımlar, gecenin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Galatasaray tribünlerinde açılan pankart gündeme oturdu

AĞLAYAN KANARYA GÖRSELİ GÜNDEM OLDU

Derbi sonrasında RAMS Park ekranlarında yer alan ağlayan kanarya görseli, stadyumdaki kutlamaların en dikkat çekici anlarından biri oldu. Bu görselle başlayan atmosfer, tribünlerde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray cephesinin bu paylaşımı, derbi galibiyetinin ardından rakibine gönderme olarak yorumlandı.

STATTA ÇALAN ŞARKILAR

Sarı-kırmızılı takımın galibiyetinin ardından statta çalan şarkılar da gecenin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Galatasaray'ın 3-0'lık derbi zaferinden sonra RAMS Park'ta Emrah'ın "Boynu Bükükler" şarkısı çaldı.

Karşılaşmanın ardından sahada kalan futbolcuların da büyük sevinç yaşadığı görüldü. Sarı-kırmızılı oyuncular, taraftarlarıyla birlikte adeta şampiyonluk kutlamasını andıran görüntüler verdi.

SOSYAL MEDYADA PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan göndermeli içerikler, derbi gecesinin dijital tarafta da çok konuşulmasına neden oldu. "Ağlayan Kanarya" vurgusunun yanı sıra yapılan diğer paylaşımlar da kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün derbi sonrası ortaya koyduğu bu iletişim dili, galibiyetin ardından geceye damga vuran unsurlardan biri haline geldi.

"FENERBAHÇELİLER KAYIP SEZONU KUTLUYOR"

İlk paylaşımda, meşale yakan sarı lacivertliler için "Fenerbahçe taraftarları kayıp bir sezonu daha kutluyor" ifadelerine yer verildi.

UYKUSUZ HER GECE

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye "Uykusuz her gece" göndermesiyle paylaşımlarına devam etti ve kazanılan şampiyonlukların sevincini video olarak ekledi.

Cimbom şampi! Galatasaray Fenerbahçeyi 3-0 yendiCimbom şampi! Galatasaray Fenerbahçeyi 3-0 yendi
Cimbom şampi! Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 yendi

