Lucas Torreira takımının 3. golünü attı

SOSYAL MEDYADA PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan göndermeli içerikler, derbi gecesinin dijital tarafta da çok konuşulmasına neden oldu. "Ağlayan Kanarya" vurgusunun yanı sıra yapılan diğer paylaşımlar da kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün derbi sonrası ortaya koyduğu bu iletişim dili, galibiyetin ardından geceye damga vuran unsurlardan biri haline geldi.

"FENERBAHÇELİLER KAYIP SEZONU KUTLUYOR"

İlk paylaşımda, meşale yakan sarı lacivertliler için "Fenerbahçe taraftarları kayıp bir sezonu daha kutluyor" ifadelerine yer verildi.



UYKUSUZ HER GECE

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye "Uykusuz her gece" göndermesiyle paylaşımlarına devam etti ve kazanılan şampiyonlukların sevincini video olarak ekledi.