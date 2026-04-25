Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve bu sonuç Fenerbahçe için zor bir geceye dönüştü.

Ederson, Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonunun ardından yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını derbide 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarların sezon içerisinde daha önce de tepki gösterdiği Brezilyalı file bekçisi, Galatasaray derbisinde yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

DERBİ SONRASI SAMANDIRA'YA GİTTİLER

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Samandıra'ya giderek takıma tepki gösterdi.

HEDEFTE EDERSON VARDI

Sezon içinde daha önce de eleştirilen Brezilyalı kaleci, Galatasaray derbisindeki kırmızı kartı sonrası bir kez daha taraftarların hedefi oldu.