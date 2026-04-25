Fenerbahçeli taraftarlardan Ederson'a Samandıra'da tepki

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Ederson, maçın ardından Fenerbahçeli taraftarların hedefi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 3-0’lık yenilginin ardından Samandıra’da takımı karşılarken Brezilyalı kaleciye tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Ederson'a Samandıra'da tepki
  • Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı kaleci Ederson'a tepki gösterdi.
  • Ederson, Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonunun ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
  • Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve bu sonuç Fenerbahçe için zor bir geceye dönüştü.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, derbi sonrası Samandıra'ya giderek takıma tepkilerini dile getirdi.
  • Taraftarların tepkisinin odağında, sezon içinde daha önce de eleştirilen Ederson yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarların sezon içerisinde daha önce de tepki gösterdiği Brezilyalı file bekçisi, Galatasaray derbisinde yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ederson, Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonunun ardından yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını derbide 10 kişi bıraktı.

Bu gelişme, mücadelede zaten zorlanan Fenerbahçe adına gecenin kırılma anlarından biri oldu.

Ederson gördüğü kırmızı kartla derbdie atıldı

DERBİ SONRASI SAMANDIRA'YA GİTTİLER

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Samandıra'ya giderek takıma tepki gösterdi.

Derbi yenilgisinin ardından tesislere yönelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı karşıladı.

HEDEFTE EDERSON VARDI

Takımı karşılayan taraftarların tepkisinin odağında Ederson yer aldı.

Sezon içinde daha önce de eleştirilen Brezilyalı kaleci, Galatasaray derbisindeki kırmızı kartı sonrası bir kez daha taraftarların hedefi oldu.

