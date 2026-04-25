Maç sonu 2 şarkı!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi derbide 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira attı.
Sarı kırmızılı ekip puanını 74'e yükseltirken 67'de kalan Kanarya'nın ikinciliği de tehlikeye girdi.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların stadında Fener Ağlama ve Boynu Bükükler şarkıları çalındı.
Galatasaray, zorlu randevuda Lucas Torreira ile skoru 3-0'a taşıdı.
Mert Günok'un elinden sektirdiği topu önünde bulan Uruguaylı yıldız, ikramı geri çevirmedi ve farkı üçe yükseltti.
Galatasaray karşısında takımlarını desteklemek için Rams Park tribünlerine gelen Fenerbahçeliler, dakikalar 80'i gösterirken meşale yaktı.
Sarı lacivertliler bu meşaleleri taraftarlara atttı.
Galatasaray, Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrasında Barış Alper ile kullandığı penaltıyla skoru 2-0'a getirdi.
Osimhen'den topu alan milli yıldız, Ederson'un yerine giren Mert Günok'u ters köşeye yatırarak ligdeki 8 golünü attı.
Sevincini formasını çıkararak yaşayınca sarı kart gördü.
Galatasaray, 60. dakikada Oosterwolde'nin Yunus Akgün'ü düşürmesiyle penaltı kazandı.
Topun başına geçen Victor Osimhen, vuruşu Barış Alper Yılmaz'ın yapmasını istedi.
Milli futbolcu farkı ikiye çıkardı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ederson, itirazı sonrasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Brezilyalı kaleci kartın ardından hakem Yasin Kol'a itirazına devam etti ancak soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Bu sırada VAR monitörünñ bulunduğu kulübeye yumruk attı.
Yerine Mert Günok girerken Anderson Talisca yedek kulübesine geldi.
Galatasaray, Victor Osimhen ile 54 ve Lucas Torreira ile de 56. dakikada ağları buldu. Ancak maçın hakemi Yasin Kol, ofsayt gerekçesiyle iki golü de geçerli saymadı.
Karşılaşma iki pozisyon sonrasında da 1-0 devam etti.
Derbide ilk yarıyı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 önde kapatan Cimbom, son düdüğün ardından paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılılar; "Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Maçın 45. dakikasında Anderson Talisca'nın şutu direkte patladı ve dışarı gitti.
Kaçırdığı penaltı sonrasında gol için rakip kalede fırsat arayan Brezilyalı oyuncu, ayağının dışıyla çok iyi bir vuruş yaptı.
Ancak bu şut hedefi bulmadı ve sarı lacivertliler bir gol fırsatını daha değerlendiremedi.
Galatasaray, kritik randevuda Osimhen ile 1-0 öne geçti.
Nijeryalı yıldız, ceza sahasında önce topu kafasıyla kontrol etti ardından diziyle Ederson'u mağlup ederek ağları havalandırdı.
Yıldız forvet Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükseltti.
Galatasaray, zorlu maçta Leroy Sane'nin düşürülmesi sonrası penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, yapılan müdahale sonrası VAR'dan gelen karar sonrasında devam dedi ve oyun taçla devam etti.
Pozisyonun ardından Archie Brown ve Ederson, itiraz nedeniyle sarı kart gördüler. Brown cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, "Sane'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." paylaşımı yaptı.
Derbinin 13. dakikasında Sidiki Cherif'in düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıyı Anderson Talisca kullandı.
Brezilyalı orta saha yaptığı vuruş sonrasında topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, öne geçme şansını değerlendiremedi.
3. KEZ YARARLANAMADI
Sambacı yıldız bu sezon Göztepe ve Alanyaspor karşısında da beyaz noktadan yaptığı vuruşta isabet sağlayamamıştı. Böylelikle en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.
Karşılaşmanın başında kullanılan duran top sonrasında Oosterwolde ile Uğurcan çarpıştı.
Milli takım, Hollandalı stoperin yakasından tuttu. Ardından iki futbolcu sarı kart gördü.
Uğurcan, cezalı duruma düştü ve Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada hem tribündeki taraftarlar hem de futbolcular, sosyal medyadaki dezenformasyona pankartla tepki gösterdi.
Tribünde, "Yalana kırmızı kart! Doğru bilgi, güçlü toplum" pankartı açıldı. Futbolcular ise sahaya "Etkileşime değil gerçeğe inan! Dezenformasyona dur de" pankartıyla çıktı
DURAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Bahattin Duran, sosyal medyada; "Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yürekten teşekkür ediyorum.
Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj.
Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte “dur” diyelim.
Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör; "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz. Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine." dedi.
"HAKEM KONUŞULMASINI KİMSE İSTEMİYOR"
Buruk, karşılaşma öncesinde hakem atamalarının maçtan çok gündeme gelmesine istinaden yaptığı konuşmada ise; "İyi bir maç olsun. Bunu hep istiyoruz. Çok fazla hakem konuşuldu. Hakem maçın önüne çok geçti. Bunu kimse istemiyor, kimse temenni etmiyor. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor. Bu tür hatalı atamalar yapılabilir, doğru yanlış tartışılır atamalar. Hepsini silip bugün çıkıp mücadele vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"SARA MİLLİ TAKIMDAN BU YANA PROBLEMLİ"
Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın durumu ile ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli antrenör; "Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var.
Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız."" diye konuştu.
PROVOKASYON!
Maç özelinde sakin kalmaları gerektiğini de dile getiren Buruk; "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım.
Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesinde açıklamada bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan başarılı çalıştırıcı; "Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz." dedi.
"ASENSIO HAZIR DEĞİLDİ"
İspanyol yıldızın derbiye yedekte başlaması hakkında da öğrencisinin hazır olmadığını dile getiren Tedesco; "Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Bİraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif
ASENSIO YEDEKTE OSIMHEN 11'DE
Fenerbahçe'nin kadrosunda en çok merak edilen isim Marco Asensio'ydu. İspanyol futbolcu, son idmanda takımla birlikte çalışmasına rağmen Domenico Tedesco trarafından ilk 11'de değerlendirilmedi.
Galatasaray'da ise Victor Osimhen, kolunun kırıldığı Liverpool maçının ardından ilk kez derbide sahaya çıktı.
Derbi öncesinde sahaya çıkan ilk isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Tecrübeli futbolcunun sahayı çay içerek turlaması dikkat çekti.
RAMS Park tribünleri ise bu anlarda sessiz kalmadı. Galatasaray taraftarı, sahaya çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
Galatasaray anonsçusu tarafından Kenan Doğulu'nun “Rütbeni Bileceksin” şarkısının çalınması, derbi öncesi atmosferi daha da yükseltti.
Fenerbahçe'yi dev derbide ağırlayacak olan Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkarak Rams Park'a gitti. Sarı kırmızılılara taraftarları destek verdi.
Galatasaray maçı için Samandıra Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe kafilesi, Rams Park'a ulaştı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu randevu için hareket etti. Sarı lacivertliler, Rams Park'a giderken çok sayıda taraftar da takıma destek verdi.
Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüs, RAMS Park'a ulaştı.
Sarı lacivertliler, karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala kendilerine ayrılan bölüme geldiler.
Kadıköy Chobani Stadı önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan otobüslerle RAMS Park'a doğru yola çıktı. Başkan Sadettin Saran, deplasman tribününde olacak taraftarlar forma dağıttı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde önlemleri üst seviyede tuttu.
Stadyum içi ve çevresinde 5 bin 800 polis hazır bulunacak.
Ulaşım araçlarında, taraftarların ve takımların kullanacakları güzergâhlarda çok sıkı tedbirler alınacak.
Victor Osimhen'in Liverpool maçında kırılan kolu sonrası kullandığı koruyucu materyal, derbi öncesi tartışma yarattı. Fenerbahçe, oyuncunun kolundaki kaplamanın saha içi güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.
Başvuruda, kullanılan ekipmanın IFAB kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi talep edildi.
Galatasaray cephesi ise süreçle ilgili gerekli girişimleri tamamladı. Kulübün, sağlık ve maç ekipmanları kapsamında ilgili kurumlardan onay aldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağına dair belirsizlik ortadan kalktı.
Dev derbinin VAR ekibi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.
Son maçında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak büyük avantaj kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 3 puan alıp umutlarını son 3 haftaya taşımak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde önce ligde gelen Rizespor beraberliği, ardından Türkiye Kupası’nda Konyaspor karşısında yaşanan yenilgi moralleri bozdu. Bu iki sonucun ardından teknik heyet, takımı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesaiye başladı.
İKİ YILDIZ DERBİYE HAZIR
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene ile Marco Asensio sakatlıklarını atlattı. İki yıldızın da Galatasaray derbisi için hazır duruma geldiği belirtildi.
Kadroda taşların büyük ölçüde yerine oturduğu sarı-lacivertlilerde tek eksiğin Alvarez olduğu kaydedildi. Bunun dışında teknik heyetin elindeki tüm kozları sahaya sürmeye hazırlandığı ifade edildi.
TEDESCO’DAN EDERSON’A DESTEK
Çaykur Rizespor maçındaki hatası sonrası eleştirilerin hedefi olan kaleci Ederson’a teknik direktör Domenico Tedesco’nun özel olarak destek verdiği aktarıldı.
Tecrübeli çalıştırıcının kalecisine, “Sana güveniyorum” mesajını verdiği ve oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak özgüveni yeniden inşa etmeye çalıştığı belirtildi.
TALISCA ÖN PLANDA
Teknik heyetin, Sidiki Cherif’i kulübeye çekip ileri uçta Anderson Talisca’ya görev vermeyi planladığı kaydedildi. Brezilyalı yıldızın derbiye özel olarak hazırlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe’de hücum hattındaki en dikkat çeken başlıklardan biri de Marco Asensio’nun yüksek motivasyonu oldu. Tam hazır olmamasına rağmen forma giymek isteyen İspanyol oyuncunun, “Bu maçı oynamalıyım” diyerek ilk 11 için güçlü istek ortaya koyduğu belirtildi.
KANATLARDA SON KARAR BEKLENİYOR
Sol kanatta Kerem’in görev yapması beklenirken sağ kanatta tercih için Nene ile Musaba arasındaki rekabet sürüyor. Teknik heyetin bu bölgedeki son kararını maç günü vereceği öğrenildi.
HEDEF HIZLI ÇIKIŞ VE DİREKT GOL
Fenerbahçe’nin oyun planında savunmada Victor Osimhen’e karşı Skriniar’ın özel görev üstleneceği belirtildi. Semedo ile birlikte zaman zaman çiftli pres uygulanmasının da planlandığı kaydedildi.
Orta sahada ise N’Golo Kante ile Matteo Guendouzi üzerinden üstünlük kurulmaya çalışılacak. Sarı-lacivertlilerin temel hedefi, kazanılan toplarla hızlı çıkıp doğrudan gole gitmek olacak.
4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde taraftar desteğini arkasına alarak şampiyonluk yolunda bir adım daha atmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte tüm planların galibiyet üzerine kurulduğu belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk’un kritik maç için özel bir strateji hazırladığı ifade edildi.
Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği karşısında rotasyona giden Galatasaray’ın, bu tercihle tüm odağını derbiye çevirdiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, kupadaki elenmeyi göze alarak Fenerbahçe karşılaşmasına fiziksel ve mental olarak daha güçlü çıkmayı amaçladığı aktarıldı.
OKAN BURUK’TAN AVRUPA FORMÜLÜ
Teknik direktör Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada kazanılan Liverpool ve Juventus maçlarındaki oyun planı üzerinde durduğu belirtildi. Galatasaray’ın bu derbide de kontrollü, sabırlı ve doğru anları bekleyen bir oyun anlayışıyla sahada olması bekleniyor.
Buruk’un, rakibe alan vermeyen ve takım savunmasını öne çıkaran yapıyı Fenerbahçe karşısında yeniden kullanmak istediği ifade edildi.
SANE İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Okan Buruk’un derbi öncesinde Leroy Sane ile özel bir görüşme yaptığı aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın Alman yıldızı, “Yaratıcı ayaklarına çok ihtiyacımız olacak” sözleriyle motive ettiği belirtildi.
Galatasaray’ın hücum planında üretkenlik ve kilit pas kalitesinin önemli rol oynayacağı, bu nedenle Sane’nin derbide özel bir sorumlulukla sahaya çıkacağı vurgulandı.
PAROLA SAKİNLİK
Sarı-kırmızılı oyuncuların kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı ifade edildi. Teknik heyetin derbi için belirlediği parolanın ise “sakinlik” olduğu kaydedildi.
Galatasaray’da özellikle tansiyonu yüksek geçmesi beklenen karşılaşmada oyun disiplininden kopmama ve duygusal kontrolü kaybetmeme başlıklarının öne çıktığı belirtildi.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisini şampiyonluk yolunda final olarak görüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetlerinde işe yarayan oyun planını RAMS Park’taki dev maçta yeniden sahaya yansıtmayı hedefliyor.
Türkiye Kupası’nı geride bırakan Galatasaray’da artık tüm odak ligdeki kritik derbiye çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, takımını RAMS Park’taki dev mücadeleye kontrollü ve sabırlı bir oyun anlayışıyla hazırladığı belirtildi.
OKAN BURUK’TAN LIVERPOOL FORMÜLÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında alınan galibiyetleri getiren oyun şablonu üzerinde durduğu ifade edildi.
RAMS Park’ta 1-0’lık galibiyetle sonuçlanan iki Liverpool maçında uygulanan takım savunması ve merkez kontrolünün, Fenerbahçe derbisinde de ana plan olacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, savunma güvenliğini ön planda tutan ve oyunu doğru anlarda hızlandıran bir yapıyla sahada olmayı hedeflediği belirtildi.
SAVUNMA HATTI VE ORTA SAHA ŞEKİLLENDİ
Liverpool karşılaşmalarında Uğurcan’ın önünde Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsünün görev yaptığı, orta sahada ise Lemina-Torreira ikilisinin dengeyi sağladığı aktarıldı.
Bu 7 oyuncunun Fenerbahçe derbisinde de sahada olması bekleniyor. Okan Buruk’un özellikle merkezde rakibe alan bırakmayan, sert ve kompakt bir yapı kurmak istediği vurgulandı.
HÜCUMDA DÖRTLÜ PLAN
Galatasaray’ın hücum hattında ise kanatlarda Sane ve Barış Alper’in görev yapacağı, 10 numara pozisyonunda Sara’nın oynayacağı belirtildi.
İleri uçta ise Victor Osimhen’in forma giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, hücumda geniş alanları doğru kullanarak ve geçişlerde etkili olarak sonuca gitmeye çalışacağı ifade edildi.
OSIMHEN SAHADA OLACAK
Derbi öncesinde Victor Osimhen’in özel korumalı bandajı da tartışma konusu olurken, yıldız futbolcunun sahadaki yerini alacağı belirtildi.
Galatasaray cephesinde, Nijeryalı golcünün hem fiziksel varlığı hem de ceza sahası etkinliğiyle takımın en önemli kozlarından biri olacağı düşünülüyor.
Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında takım halinde savunma yapacağı ve maç boyunca kontrollü bir görüntü ortaya koyacağı kaydedildi. Okan Buruk’un planında öne çıkan en önemli başlıkların sabır, merkez kontrolü ve doğru zamanda hücum olduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan derbide hem avantajını korumak hem de zirve yolunda çok kritik bir adım atmak istiyor.
Galatasaray'ın sahaya Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jaobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, kritik mücadele öncesi planını büyük ölçüde netleştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun derbideki en büyük kozunun orta saha hattı olacağı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, özellikle merkezde kurulacak baskıyla Galatasaray’ın oyun aklını bozmayı hedeflediği aktarıldı.
Kanarya'nın sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Sidiki Cherif ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligin bitimine 4 hafta kala rakibinin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, mücadeleye mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de zorlu karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, yönetim cephesinden de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, derbi öncesinde takımı motive etmek için prim kararını yürürlükte tuttuğu belirtildi.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak Fenerbahçe’de yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Rizespor ve Galatasaray maçlarını kapsayan 3 milyon dolarlık prim vereceği öğrenildi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi kenetlendi. Başkan Dursun Özbek’in takımla bir araya gelerek galibiyet mesajı verdiği, yönetimin ise dev mücadele için 2 milyon Euro prim belirlediği öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek’in Kemerburgaz’da takımla bir araya geldiği ve futbolcularla toplantı yaptığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı camiada derbi öncesi birlik mesajı öne çıktı.
DURSUN ÖZBEK'TEN GALİBİYET MESAJI
Milliyet’te yer alan habere göre Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı konuşmada futbolculara olan güvenini dile getirdi.
Başkan Özbek’in, “Size inanıyoruz. Pazar günü lige son noktayı koyacağınıza eminiz. Bizleri mahcup etmeyin, sevindirin” sözleriyle oyuncuları motive ettiği ifade edildi.
YÖNETİMDEN DEV PRİM
Öte yandan Galatasaray yönetimi, derbi galibiyeti için prim miktarını 2 milyon Euro olarak belirledi.
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı yönetimin kesenin ağzını açtığı belirtilirken, takımın derbiye yüksek motivasyonla hazırlandığı kaydedildi.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ TAM KENETLENME
Galatasaray’da hem yönetim hem de teknik heyet cephesinde Fenerbahçe derbisine tam odaklanıldığı vurgulandı. Sarı-kırmızılılarda hedefin, taraftarı önünde alınacak galibiyetle şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj yakalamak olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Öte yandan antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.
İKİ YILDIZ OYNAYACAK MI?
Süper Lig’de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki takım cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’da Victor Osimhen için karar verilirken, Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun durumu teknik heyetin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen’i ilk 11’de oynatmaya karar verdiği belirtildi. Tüm hazırlıklarını Fenerbahçe’yi yenmek üzerine yapan tecrübeli çalıştırıcının, sakatlıktan dönen Nijeryalı yıldızı doğrudan ilk 11’de değerlendireceği aktarıldı.
Bu kararla birlikte Mauro Icardi’nin yeniden yedek kulübesine çekileceği ve Galatasaray’ın hücum hattında Osimhen tercihiyle sahaya çıkacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE GÖZLER ASENSIO'DA
Fenerbahçe’de derbi hazırlıklarının en önemli başlıklarından biri Marco Asensio’nun son durumu oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan İspanyol futbolcu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
Normal şartlarda derbiye yetişmesinin zor olduğu belirtilen Asensio için tüm imkanların zorlandığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun, maçın öneminin farkında olduğu ve forma giymek istediği ifade edildi.
TEKNİK HEYET İKİ PLAN HAZIRLADI
Fenerbahçe teknik heyetinin Marco Asensio için iki ayrı plan üzerinde durduğu belirtildi. İlk plan, deneyimli futbolcunun ilk 11’de başlayıp hücumda Anderson Talisca ile birlikte görev yapması.
İkinci plan ise Asensio’nun maçın son yarım saatlik bölümünde oyuna dahil edilmesi. Sarı-lacivertlilerin önde olması halinde oyunu tutmak, gole ihtiyaç duyulması halinde ise Asensio ile sonuca gitmek istediği aktarıldı.
Maç saati verilecek kararın ardından Asensio’nun derbideki rolü netleşecek.
REKABETİN GOLCÜLERİ VE REKORLARI
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde en çok gol atan isim Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu. Sporel, rakibine karşı 27 gol kaydetti. Onu 24 golle Alaattin Baydar, 20 golle Lefter Küçükandonyadis ve 19 golle Metin Oktay izledi. İki takım arasındaki maçlarda en çok forma giyen isim ise Galatasaray kalesini 55 kez koruyan Turgay Şeren olarak kayıtlara geçti.
SEYİRCİ REKORU VE İLGİNÇ AYRINTILAR
İki takım arasındaki en az seyircili maçı 1922’de İttihat Sahası’nda yalnızca 14 kişi izledi. En yüksek seyirci sayısına ise 21 Eylül 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki lig maçında ulaşıldı. O karşılaşmayı 70 bin 125 kişi takip etti. Rekabetin 117 yıllık tarihinde 19 farklı statta maç oynanırken, birçok futbolcu iki takımın da formasını giydi ve bu büyük rekabette farklı dönemlerde önemli izler bıraktı.
BİR DAKİKALIK DERBİ HAFIZALARA KAZINDI
İki takım arasında 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynanan TFF Süper Kupa maçı rekabet tarihinin en sıra dışı mücadelelerinden biri oldu. Fenerbahçe’nin 19 Yaş Altı Takımı ile çıktığı karşılaşmada Galatasaray Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertli ekip sahadan çekildi ve maç hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescillendi.
EN FARKLI VE ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ
Rekabette en farklı galibiyeti Galatasaray, 12 Şubat 1911’deki İstanbul Ligi maçında 7-0’lık skorla aldı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Kasım 2002’de Kadıköy’de oynanan lig maçında 6-0 kazanarak elde etti. Bu rekabette en çok görülen skor 1-0 oldu. Tam 75 maç bu sonuçla tamamlandı.
SON 10 RESMİ MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Genel rekabette Fenerbahçe önde olsa da son dönemin tablosunda Galatasaray dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılı ekip 5 kez kazanırken, Fenerbahçe 2 galibiyet alabildi. Üç karşılaşma beraberlikle bitti. Bu süreçte Galatasaray 15, Fenerbahçe ise 6 gol kaydetti.
REKABETİN İLKLERİ VE TARİHİ NOTLARI
Rekabette ilk golü Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu attı. Galatasaray ilk 7 maçta rakibinden gol yemedi. Fenerbahçe ise Galatasaray karşısındaki ilk galibiyetini ve ilk golünü 4 Ocak 1914’te Union Club sahasında oynanan maçta aldı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray’a karşı ilk golünü Hasan Kamil Sporel kaydetti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak derbiyle tarihte 406. kez karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 1909’da Papazın Çayırı’nda oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette genel tabloda Fenerbahçe üstün durumda. Sarı-lacivertliler 405 maçın 150’sini kazanırken, sarı-kırmızılı ekip 130 galibiyet aldı. 125 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 546, Galatasaray ise 505 gol attı.
LİGDE 138. SINAV
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 137 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet elde etti. 46 lig maçında eşitlik bozulmadı. Lig gollerinde de sarı-lacivertliler 165’e 134’lük üstünlük kurdu.