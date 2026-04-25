Maç sonu 2 şarkı!

Okan Buruk'tan hakem ve provokasyon sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör; "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz. Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine." dedi.

"HAKEM KONUŞULMASINI KİMSE İSTEMİYOR"

Buruk, karşılaşma öncesinde hakem atamalarının maçtan çok gündeme gelmesine istinaden yaptığı konuşmada ise; "İyi bir maç olsun. Bunu hep istiyoruz. Çok fazla hakem konuşuldu. Hakem maçın önüne çok geçti. Bunu kimse istemiyor, kimse temenni etmiyor. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor. Bu tür hatalı atamalar yapılabilir, doğru yanlış tartışılır atamalar. Hepsini silip bugün çıkıp mücadele vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SARA MİLLİ TAKIMDAN BU YANA PROBLEMLİ"

Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın durumu ile ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli antrenör; "Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var.

Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız."" diye konuştu.

PROVOKASYON!

Maç özelinde sakin kalmaları gerektiğini de dile getiren Buruk; "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım.

Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.