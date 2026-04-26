Galatasaray kulübü devre arasında sosyal medya hesabından iki penaltı pozisyonunun değerlendirilmediğini belirten bir açıklama yaptı.

Mücadelenin 22. dakikasında savunmadan seken topu kontrol eden Leroy Sane, Dorgeles Nene ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon, karar tartışmalarını beraberinde getirdi.

Sane'nin pozisyonu. (Bein Sports)

VAR KARARI DEVAM ETTİRDİ

Pozisyonun ardından Galatasaray cephesi penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR hakemiyle yaptığı görüşmenin ardından oyunun taç atışıyla yeniden başlamasına karar verdi.

Bu karar, saha içinde ve kulübe kenarında itirazlara neden oldu.