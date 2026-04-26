Galatasaray'dan devre arası flaş paylaşım: "Verilmeyen penaltılara rağmen öndeyiz"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi ekip 2 defa penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi. Sarı kırmızılılar, devre arasında hakemi eleştiren bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

  • Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
  • Mücadelenin 22. dakikasında Leroy Sane, Dorgeles Nene ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
  • Galatasaray cephesi penaltı itirazında bulunurken, hakem Yasin Kol VAR hakemiyle görüşüp oyunun taç atışıyla yeniden başlamasına karar verdi.
  • Hakem kararları saha içinde ve kulübe kenarında itirazlara yol açtı.
  • Galatasaray kulübü devre arasında sosyal medya hesabından iki penaltı pozisyonunun değerlendirilmediğini belirten bir açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon, karar tartışmalarını beraberinde getirdi.

Mücadelenin 22. dakikasında savunmadan seken topu kontrol eden Leroy Sane, Dorgeles Nene ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

VAR KARARI DEVAM ETTİRDİ

Pozisyonun ardından Galatasaray cephesi penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR hakemiyle yaptığı görüşmenin ardından oyunun taç atışıyla yeniden başlamasına karar verdi.

Bu karar, saha içinde ve kulübe kenarında itirazlara neden oldu.

DEVRE ARASINDA PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesiyle birlikte Galatasaray kulübü resmi sosyal medya hesabından pozisyona ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda, ilk yarıda iki ayrı penaltı pozisyonunun değerlendirilmediği ifade edildi.

Müsabakada tartışmalı pozisyonlara ilişkin kararlar gündemde yer alırken, karşılaşmanın hakem yönetimine dair değerlendirmelerin maç raporları ve gözlemci notlarıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

