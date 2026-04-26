Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon, karar tartışmalarını beraberinde getirdi.
Mücadelenin 22. dakikasında savunmadan seken topu kontrol eden Leroy Sane, Dorgeles Nene ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
VAR KARARI DEVAM ETTİRDİ
Pozisyonun ardından Galatasaray cephesi penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR hakemiyle yaptığı görüşmenin ardından oyunun taç atışıyla yeniden başlamasına karar verdi.
Bu karar, saha içinde ve kulübe kenarında itirazlara neden oldu.
DEVRE ARASINDA PAYLAŞIM
Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesiyle birlikte Galatasaray kulübü resmi sosyal medya hesabından pozisyona ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda, ilk yarıda iki ayrı penaltı pozisyonunun değerlendirilmediği ifade edildi.
Müsabakada tartışmalı pozisyonlara ilişkin kararlar gündemde yer alırken, karşılaşmanın hakem yönetimine dair değerlendirmelerin maç raporları ve gözlemci notlarıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.