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GS Kayseri maçı ne zaman? Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Galatasaray taraftarları, şampiyonluk heyecanını dorukta yaşarken kritik maçın ne zaman oynanacağı büyük merak konusu. Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan galibiyet ya da beraberlikle ayrılması durumunda 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluğunu ilan edecek. Peki Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça ilişkin tüm kritik detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 18:29 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 18:30
GS Kayseri maçı ne zaman? Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda?

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Galatasaray taraftarları, şampiyonluk heyecanını dorukta yaşarken kritik maçın ne zaman oynanacağı büyük merak konusu. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile RAMS Park'ta 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan çifte kupa hazırlığı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Aslan imza şov yapacak!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRİBÜNLER DOLU

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak kritik mücadele, tribünlerin tamamen dolu olacağı bir atmosferde gerçekleşecek. Şampiyonluğun ilan edilebileceği bu önemli karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Osimhen'in 3 rotası

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Satışa sunulan biletler kısa süre içerisinde tükendi. Öte yandan yarın oynanacak maçta kombine ve loca sahiplerinin de tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Taraftarların coşkusuyla Nef Stadyumu heyecanla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

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