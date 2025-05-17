GS Kayseri maçı ne zaman? Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Galatasaray taraftarları, şampiyonluk heyecanını dorukta yaşarken kritik maçın ne zaman oynanacağı büyük merak konusu. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. İşte maça ilişkin tüm detaylar...
Galatasaray taraftarları, şampiyonluk heyecanını dorukta yaşarken kritik maçın ne zaman oynanacağı büyük merak konusu. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. İşte maça ilişkin tüm detaylar...
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile RAMS Park'ta 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRİBÜNLER DOLU
Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak kritik mücadele, tribünlerin tamamen dolu olacağı bir atmosferde gerçekleşecek. Şampiyonluğun ilan edilebileceği bu önemli karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Satışa sunulan biletler kısa süre içerisinde tükendi. Öte yandan yarın oynanacak maçta kombine ve loca sahiplerinin de tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Taraftarların coşkusuyla Nef Stadyumu heyecanla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.