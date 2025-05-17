GS Kayseri maçı ne zaman? Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda?

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TRİBÜNLER DOLU

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak kritik mücadele, tribünlerin tamamen dolu olacağı bir atmosferde gerçekleşecek. Şampiyonluğun ilan edilebileceği bu önemli karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.