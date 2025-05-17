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Icardi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Galatasaray'da sezonu sakatlıkla noktalayan Mauro Icardi'den taraftarı sevindiren haber geldi. Fotomaç'ın haberine göre Arjantinli yıldız, şampiyonluk heyecanını kaçırmamak için İstanbul'a dönüş hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı mücadelede tribünde yer alması beklenen Icardi'ye, sevgilisi Suarez'de eşlik edecek.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 15:28 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 15:28
Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon boyunca attığı gollerle şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Icardi'yi kutlamalarda yeniden görmek için sabırsızlanıyor.

Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Icardi ve China Suarez İstanbul Yolcusu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan Mauro Icardi'den taraftara moral olacak haber geldi. Tedavi sürecini Arjantin'de sürdüren yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'a dönüyor.

Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Kayserispor Maçında Tribünde Olacaklar

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etmesi beklenen Icardi, sevgilisi Suarez ile birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Çiftin, Galatasaray taraftarıyla yeniden bir araya gelmesi heyecanla bekleniyor.

Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Başladı

Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Icardi, bireysel antrenmanlara ülkesinde başladı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Arjantinli golcünün yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına katılması planlanıyor.

Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Fenerbahçe Maçında da Tribündeydi

Icardi, daha önce ligde oynanan Fenerbahçe derbisi sırasında da İstanbul'a gelmiş ve tribünlerdeki yerini alarak taraftarla kucaklaşmıştı. Bu sezon ki performansıyla büyük takdir toplayan yıldız isim, Galatasaray camiası için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

(Fotoğraflar: Sosyal Medya)

Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?
Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?
Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?
Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?
Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?