Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon boyunca attığı gollerle şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Icardi'yi kutlamalarda yeniden görmek için sabırsızlanıyor.
Icardi ve China Suarez İstanbul Yolcusu
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan Mauro Icardi'den taraftara moral olacak haber geldi. Tedavi sürecini Arjantin'de sürdüren yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'a dönüyor.
Kayserispor Maçında Tribünde Olacaklar
Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etmesi beklenen Icardi, sevgilisi Suarez ile birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Çiftin, Galatasaray taraftarıyla yeniden bir araya gelmesi heyecanla bekleniyor.
Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Başladı
Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Icardi, bireysel antrenmanlara ülkesinde başladı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Arjantinli golcünün yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına katılması planlanıyor.
Fenerbahçe Maçında da Tribündeydi
Icardi, daha önce ligde oynanan Fenerbahçe derbisi sırasında da İstanbul'a gelmiş ve tribünlerdeki yerini alarak taraftarla kucaklaşmıştı. Bu sezon ki performansıyla büyük takdir toplayan yıldız isim, Galatasaray camiası için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.
(Fotoğraflar: Sosyal Medya)