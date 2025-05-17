Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etmesi beklenen Icardi, sevgilisi Suarez ile birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Çiftin, Galatasaray taraftarıyla yeniden bir araya gelmesi heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe Maçında da Tribündeydi

Icardi, daha önce ligde oynanan Fenerbahçe derbisi sırasında da İstanbul'a gelmiş ve tribünlerdeki yerini alarak taraftarla kucaklaşmıştı. Bu sezon ki performansıyla büyük takdir toplayan yıldız isim, Galatasaray camiası için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

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