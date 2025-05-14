Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına sürpriz bir isim üzerinden başladı.
Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına sürpriz bir isim üzerinden başladı.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Bardeli, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Geçmişte LOSC Lille altyapısında forma giyen ancak fiziksel yapısı nedeniyle kadroda düşünülmeyen Bardeli, Dunkerque'de adeta yeniden doğdu.
EN FAZLA KİLİT PAS YAPANLAR ARASINDA
2022-2023 sezonunda Dunkerque'nin Ligue 2'ye yükselmesinde önemli rol oynayan Bardeli, bir sonraki sezonda 38 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 2024-2025 sezonunda ise bu başarıyı daha da ileri taşıyarak 6 gol ve 5 asistle takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Ayrıca, Wyscout verilerine göre Avrupa'nın birinci ve ikinci liglerinde en fazla kilit pas yapan ilk 10 oyuncu arasında yer aldı.
TALİPLERİ VAR
Bardeli'nin bu çıkışı, özellikle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İtalya'dan Parma, Türkiye'den Trabzonspor, Avusturya'dan RB Salzburg ve Çekya'dan Slavia Prag gibi kulüplerin yanı sıra, ismi açıklanmayan bir Bundesliga ekibi ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı bildiriliyor. Oyuncunun mevcut piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
AYRILMAYA HAZIR
Dunkerque ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Bardeli, kariyerinde bir üst seviyeye çıkmaya hazır olduğunu belirtiyor. Özellikle Guingamp ile oynanacak olan Ligue 1'e yükselme play-off maçında sergileyeceği performans, transfer sürecinde belirleyici olabilir.