Enzo Bardeli (Transfermarkt)

EN FAZLA KİLİT PAS YAPANLAR ARASINDA

2022-2023 sezonunda Dunkerque'nin Ligue 2'ye yükselmesinde önemli rol oynayan Bardeli, bir sonraki sezonda 38 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 2024-2025 sezonunda ise bu başarıyı daha da ileri taşıyarak 6 gol ve 5 asistle takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Ayrıca, Wyscout verilerine göre Avrupa'nın birinci ve ikinci liglerinde en fazla kilit pas yapan ilk 10 oyuncu arasında yer aldı.