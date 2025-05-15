Galatasaray çifte zafer kultamasına hazırlanıyor

Süper Lig'de bitime üç hafta kala Galatasaray, yalnızca 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihi başarıya bir halka daha ekledi.
Süper Lig'de bitime üç hafta kala Galatasaray, yalnızca 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihi başarıya bir halka daha ekledi.
KUPAYA GİDEN YOL: DEV RAKİPLER ELENDİ
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda, yarı finalde Konyaspor'u, finalde ise Trabzonspor'u 3-0'lık net skorla mağlup ederek 19. kez kupayı müzesine götürdü.
OSIMHEN REKORLA TARİHE GEÇTİ
Sezon başında kadroya katılan Victor Osimhen, finalde attığı 2 golle toplam gol sayısını 35'e yükseltti. Bu sayı, bir sezonda Türkiye'de en fazla gol atan futbolcu rekorunu da beraberinde getirdi. Osimhen, 2000-2001 sezonunda 34 gol atan Mario Jardel'i geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.
OKAN BURUK'TAN 2. TÜRKİYE KUPASI
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce Akhisarspor ile 2017-2018 sezonunda kupayı kazanan deneyimli çalıştırıcı, böylece kariyerindeki 2. Türkiye Kupası zaferine ulaştı. Lig şampiyonluğu yolunda da gün sayan Buruk, Galatasaray'la üst üste 3. lig şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
KUTLAMALAR İÇİN DEV ORGANİZASYON HAZIRLIĞI
Galatasaray yönetimi, çifte kupayı büyük bir şölenle kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşirse Kayserispor maçı sonrası Rams Park'ta kupa töreni düzenleyecek. Ayrıca İstanbul'un çeşitli noktalarında taraftarlarla birlikte kutlamalar yapılacak.
TARAFTARIN GÖZDESİ: OSİMHEN KALACAK MI?
Galatasaray'da gelecek sezonun en büyük hedeflerinden biri de Victor Osimhen'i kadroda tutmak. Taraftarlar Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını isterken, Başkan Dursun Özbek ve yönetim bu konuda yoğun mesai harcıyor.