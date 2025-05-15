SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray çifte zafer kultamasına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan ve Süper Lig şampiyonluğuna bir adım kalan Galatasaray, çifte kupayla sezonu tamamlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, hem lig şampiyonluğunun getireceği 5. yıldız hem de Türkiye Kupası zaferi için görkemli bir kutlama planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:16
Galatasaray çifte zafer kultamasına hazırlanıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de bitime üç hafta kala Galatasaray, yalnızca 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihi başarıya bir halka daha ekledi.

Galatasaray hafta sonunda Süper Lig kupasını da kaldırmak istiyor (AA)Galatasaray hafta sonunda Süper Lig kupasını da kaldırmak istiyor (AA)

KUPAYA GİDEN YOL: DEV RAKİPLER ELENDİ
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda, yarı finalde Konyaspor'u, finalde ise Trabzonspor'u 3-0'lık net skorla mağlup ederek 19. kez kupayı müzesine götürdü.

Okan Buruk, 6. kupasını kaldırdı (AA)Okan Buruk, 6. kupasını kaldırdı (AA)

OSIMHEN REKORLA TARİHE GEÇTİ
Sezon başında kadroya katılan Victor Osimhen, finalde attığı 2 golle toplam gol sayısını 35'e yükseltti. Bu sayı, bir sezonda Türkiye'de en fazla gol atan futbolcu rekorunu da beraberinde getirdi. Osimhen, 2000-2001 sezonunda 34 gol atan Mario Jardel'i geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

Galatasaray 19. kez Türkiye Kupası'nı kazandı (A)Galatasaray 19. kez Türkiye Kupası'nı kazandı (A)

OKAN BURUK'TAN 2. TÜRKİYE KUPASI
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce Akhisarspor ile 2017-2018 sezonunda kupayı kazanan deneyimli çalıştırıcı, böylece kariyerindeki 2. Türkiye Kupası zaferine ulaştı. Lig şampiyonluğu yolunda da gün sayan Buruk, Galatasaray'la üst üste 3. lig şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Galatasaray Trabzonspor'a son 2 maçta 5 gol attu (AA)Galatasaray Trabzonspor'a son 2 maçta 5 gol attu (AA)

KUTLAMALAR İÇİN DEV ORGANİZASYON HAZIRLIĞI
Galatasaray yönetimi, çifte kupayı büyük bir şölenle kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşirse Kayserispor maçı sonrası Rams Park'ta kupa töreni düzenleyecek. Ayrıca İstanbul'un çeşitli noktalarında taraftarlarla birlikte kutlamalar yapılacak.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

TARAFTARIN GÖZDESİ: OSİMHEN KALACAK MI?
Galatasaray'da gelecek sezonun en büyük hedeflerinden biri de Victor Osimhen'i kadroda tutmak. Taraftarlar Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını isterken, Başkan Dursun Özbek ve yönetim bu konuda yoğun mesai harcıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Borsa İstanbul
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek | Görüşme ertelenmedi
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak
Mekselina olayında yeni detaylar ortaya çıktı! Müge Anlı şoke oldu: 23 yaşındaki kızın motosikletinin arkasında ne işin var?
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
CANLI TAKİP | NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da! Türkiye’ye övgü dolu sözler
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
Trabzonspor - Galatasaray ZTK Finali sonrası olay yorum! Onur zedeledi
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz