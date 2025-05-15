Galatasaray çifte zafer kultamasına hazırlanıyor

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Süper Lig'de bitime üç hafta kala Galatasaray, yalnızca 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihi başarıya bir halka daha ekledi.

Galatasaray hafta sonunda Süper Lig kupasını da kaldırmak istiyor (AA) KUPAYA GİDEN YOL: DEV RAKİPLER ELENDİ

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda, yarı finalde Konyaspor'u, finalde ise Trabzonspor'u 3-0'lık net skorla mağlup ederek 19. kez kupayı müzesine götürdü.