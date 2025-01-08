Kırklarelispor - Bodrumspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Kırklarelispor sahasında Bodrumspor'u ağırlıyor.
A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kırklarelispor : Burak, Taşkın, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Raşit, Denizhan, Semih, Okan, Eray.
Bodrumspor : Gökhan, Üzeyir, Oğulcan, Herelle, Obekpa, Ahmet, Samet, Enes, Gökdeniz, Haqi, Puşkaş.
GOLLER
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi