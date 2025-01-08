Kırklarelispor - Bodrumspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Kırklarelispor sahasında Bodrumspor'u ağırlıyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Kırklarelispor : Burak, Taşkın, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Raşit, Denizhan, Semih, Okan, Eray.

Bodrumspor : Gökhan, Üzeyir, Oğulcan, Herelle, Obekpa, Ahmet, Samet, Enes, Gökdeniz, Haqi, Puşkaş.

GOLLER

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi