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Kırklarelispor - Bodrumspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Kırklarelispor sahasında Bodrumspor'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:52
Kırklarelispor - Bodrumspor | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Kırklarelispor sahasında Bodrumspor'u ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Kırklarelispor : Burak, Taşkın, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Raşit, Denizhan, Semih, Okan, Eray.

    Bodrumspor : Gökhan, Üzeyir, Oğulcan, Herelle, Obekpa, Ahmet, Samet, Enes, Gökdeniz, Haqi, Puşkaş.

    GOLLER

    GOL: Okan Derici | Kırklarelispor 1 - 0 Bodrum FK
    Okan Derici'den enfes gol! Kırklarelispor 2 - O Bodrum FK
    GOL | Kırklarelispor 2-1 Sipay Bodrum FK
    GOL | Kırklarelispor 2-2 Sipay Bodrum FK
    GOL | Kırklarelispor 2-3 Sipay Bodrum FK

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    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    C Grubu

    15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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