Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi sonrası 2 imza atılabilir!

Al-Nassr'daki teknik direktörü Stefano Pioli de öğrencisini aynı nedenden dolayı takımda tutmak istemiyor ve bu konuda yönetimle görüştü.

Beşiktaş döneminde oynadığı futbolla herkesin hayran kaldığı Anderson Talisca , Türkiye'de oynarken de zaman zaman savunmaya vermediği katkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

Arap basınında yer alan haberlere göre ise Anderson Talisca'nın ayılmama sebebi, Riyad temsilcisinden alacak olduğu parayı peşin olarak istemesi. Suudi Arabistan ekibi bu konuda esneme isterken sambacının bu yönde bir niyeti yok.

Ayrıca söz konusu problemin Fenerbahçe tarafından çözülmesi konusunda yardım istediği de eklendi. Ancak sarı lacivertli ekip bu sürecin dışında durmak ve sorunların ortadan kalkmasını bekliyor.