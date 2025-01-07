Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi sonrası 2 imza atılabilir!

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)
PIOLI'DEN VETO YEDİ
Beşiktaş döneminde oynadığı futbolla herkesin hayran kaldığı Anderson Talisca, Türkiye'de oynarken de zaman zaman savunmaya vermediği katkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Al-Nassr'daki teknik direktörü Stefano Pioli de öğrencisini aynı nedenden dolayı takımda tutmak istemiyor ve bu konuda yönetimle görüştü.
Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)
FENERBAHÇE SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR
Arap basınında yer alan haberlere göre ise Anderson Talisca'nın ayılmama sebebi, Riyad temsilcisinden alacak olduğu parayı peşin olarak istemesi. Suudi Arabistan ekibi bu konuda esneme isterken sambacının bu yönde bir niyeti yok.
Ayrıca söz konusu problemin Fenerbahçe tarafından çözülmesi konusunda yardım istediği de eklendi. Ancak sarı lacivertli ekip bu sürecin dışında durmak ve sorunların ortadan kalkmasını bekliyor.
Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)
TALISCA'NIN AL-NASSR KARİYERİ
Türkiye'de Beşiktaş forması giydikten sonra Çin'e giden ve önemli bir performans ortaya koyan Anderson Talisca, tercihini Suudi Arabistan'dn yana kullanarak Al-Nassr'a imza atmıştı.
Deneyimli 10 numara bugüne kadar çıktığı 104 karşılaşmada 76 gol atıp 10 da asist yaparak toplamda 86 kez tabelanın değişmesini sağladı.
Casemiro (AFP)
AL-NASSR'IN İŞİNE GELİYOR
The Telegraph'ın haberine göre ise Manchester United'dan ayrılmak isteyen Casemiro'nun yeni adresi Al-Nassr olabilir. Geçtiğimiz günlerde Fransa'ya geri dönen Seko Fofana'nın yerini doldurmak isteyen başkent temsilcisinin, yıldız ortas ahayı gündemine aldığı ifade edildi.
Casemiro (AP)
21 yaş üstü 8 futbolcuyu kadrosunda bulundurabilen Al-Nassr için Jose Mourinho devreye girdi. Anderson Talisca'nın kadroya katılması halinde bir kontenjan boşluğu oluşacak Al-Nassr'da transfer bitirilmek isteniyor.
United'ın bonservis kararını henüz vermediği ancak Real Madrid'in pay alacağı aktarıldı.
Ayrıca bu durumun Talisca transferini kolaylaştırabileceği belirtildi.