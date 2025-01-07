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Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi sonrası 2 imza atılabilir!

13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Anderson Talisca bulunuyor. Sarı lacivetli ekipte çalışmalar hız kazanırken dünyaca ünlü yıldız için de girişimler başladı. Kanarya'ya müjde denilebilecek gelişme İngilizler tarafından paylaşıldı. Ayrıca Jose Mourinho'nun Ruben Amorim'e jest yaptığı da eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:02 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:30
Fenerbahçe’nin Anderson Talisca transferi sonrası 2 imza atılabilir!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trendyol Süper Lig'in ilk devresini Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren ve ikinci yarıya Hatayspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ara transfere hazırlanıyor.

    Sarı lacivertli ekip bir yandan dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmaya çalışırken diğer yandan Süper Lig'in yerlileri konusunda da operasyonunu sürdürüyor. İlk sırada ise Anderson Talisca var. Brezilyalı futbolcu için gelen son haberler olumlu sonuç alma konusunda umutları artırdı.

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor (DHA)Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor (DHA)

    TEMASLAR HIZLANDI

    Jose Mourinho ile başladığı sezonda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de her plan şampiyonluk üzerine kurgulanıyor. Sarı kırmızılı ekibi geride bırakabilmek adına mücadele veren Kanarya, birbirinden önemli yıldızları listesinde bulunduruyor. Ses getirecek hamleler için temaslar yoğunlaştırıldı.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    TALISCA BOMBASI

    Bu sezon çok beğendiği Sebastina Szymanski'den beklediği skor katkısını alamayan Jose Mourinho, 10 numara mevkisine transfer istedi. Sağ kanatta da forma giyebilen 31 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyo.

    Oyuncu tarafında çok büyük bir sorun görünmezken Al-Nassr'ın tutumu da giderek yumuşuyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    PIOLI'DEN VETO YEDİ

    Beşiktaş döneminde oynadığı futbolla herkesin hayran kaldığı Anderson Talisca, Türkiye'de oynarken de zaman zaman savunmaya vermediği katkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

    Al-Nassr'daki teknik direktörü Stefano Pioli de öğrencisini aynı nedenden dolayı takımda tutmak istemiyor ve bu konuda yönetimle görüştü.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

    Arap basınında yer alan haberlere göre ise Anderson Talisca'nın ayılmama sebebi, Riyad temsilcisinden alacak olduğu parayı peşin olarak istemesi. Suudi Arabistan ekibi bu konuda esneme isterken sambacının bu yönde bir niyeti yok.

    Ayrıca söz konusu problemin Fenerbahçe tarafından çözülmesi konusunda yardım istediği de eklendi. Ancak sarı lacivertli ekip bu sürecin dışında durmak ve sorunların ortadan kalkmasını bekliyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    TALISCA'NIN AL-NASSR KARİYERİ

    Türkiye'de Beşiktaş forması giydikten sonra Çin'e giden ve önemli bir performans ortaya koyan Anderson Talisca, tercihini Suudi Arabistan'dn yana kullanarak Al-Nassr'a imza atmıştı.

    Deneyimli 10 numara bugüne kadar çıktığı 104 karşılaşmada 76 gol atıp 10 da asist yaparak toplamda 86 kez tabelanın değişmesini sağladı.

    Casemiro (AFP)Casemiro (AFP)

    AL-NASSR'IN İŞİNE GELİYOR

    The Telegraph'ın haberine göre ise Manchester United'dan ayrılmak isteyen Casemiro'nun yeni adresi Al-Nassr olabilir. Geçtiğimiz günlerde Fransa'ya geri dönen Seko Fofana'nın yerini doldurmak isteyen başkent temsilcisinin, yıldız ortas ahayı gündemine aldığı ifade edildi.

    Casemiro (AP)Casemiro (AP)

    21 yaş üstü 8 futbolcuyu kadrosunda bulundurabilen Al-Nassr için Jose Mourinho devreye girdi. Anderson Talisca'nın kadroya katılması halinde bir kontenjan boşluğu oluşacak Al-Nassr'da transfer bitirilmek isteniyor.

    United'ın bonservis kararını henüz vermediği ancak Real Madrid'in pay alacağı aktarıldı.

    Ayrıca bu durumun Talisca transferini kolaylaştırabileceği belirtildi.

    Christian Ordóñez (EPA)Christian Ordóñez (EPA)

    AMORIM'E JEST

    Sporting Lizbon'un başında gösterdiği performans sonrasında Manchester United'a transfer olan Ruben Amorim, takımının başındaki ilk transfer döneminde flaş bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

    Casemiro'nun ayrılması halinde Velez'in yıldızı Christian Ordóñez için teklif yapılacak.

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    Jose Mourinho ve Ruben Amorim (TheTelegraph)Jose Mourinho ve Ruben Amorim (TheTelegraph)

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