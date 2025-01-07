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Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Lig sistemine göre oynanacak Türkiye'nin Kupası'nda Ankaragücü sahasında İskenderunspor'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:50
Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Lig sistemine göre oynanacak Türkiye'nin Kupası'nda Ankaragücü sahasında İskenderunspor'u ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Ankaragücü : Görkem, Hayrullah, Diogo, Mesut, Schulz, Cem, Ali Kaan, Hasan, Varga, Dorin, Dadashov.

    İskenderunspor : Onur Can, Turan, Ulaş, Mehmet, Ender, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohamed, Mahmut, Muhammet.

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    7 Ocak Salı:

    A Grubu

    13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

    15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

    D Grubu

    19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

    21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

    8 Ocak Çarşamba:

    D Grubu

    13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

    C Grubu

    15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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