Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Lig sistemine göre oynanacak Türkiye'nin Kupası'nda Ankaragücü sahasında İskenderunspor'u ağırlıyor.
A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Ankaragücü : Görkem, Hayrullah, Diogo, Mesut, Schulz, Cem, Ali Kaan, Hasan, Varga, Dorin, Dadashov.
İskenderunspor : Onur Can, Turan, Ulaş, Mehmet, Ender, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohamed, Mahmut, Muhammet.
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi