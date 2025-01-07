Evinde hata yapmadı! Antalyaspor Kocaelispor’u 3-1 yendi

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası gruplarına galibiyetle başladı. Akdeniz temsilcisi rakibini 3-1 yenmeyi başardı.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası gruplarına galibiyetle başladı. Akdeniz temsilcisi rakibini 3-1 yenmeyi başardı.
MAÇIN GOLLERİ
Antalyaspor 1 - 0 Kocaelispor
Antalyaspor 2 - 0 Kocaelispor
Antalyaspor 3 - 0 Kocaelispor
Antalyaspor 3 - 1 Kocaelispor
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Kocaelispor ceza sahası yayına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Beridze'nin şutunda top üstten az farkla auta gitti.
9. dakikada Antalyaspor'dan Emrecan Uzunhan'ın uzun topunda Kocaelisporlu defans oyuncusu Mehmet Yılmaz, ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0
18. dakikada sağ kanattan Townsend'in arka direğe ortasında kafa vuruşu yapan Samudio, topu ağlarla buluşturdu 2-0
21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
69. dakikada Onvo Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Townsend'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu ceza sahasında önünde bulan Bahadır Öztürk'ün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
90+1. dakikada konuk ekip golü buldu. Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Marcao'nun, ceza alanına girer girmez sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti: 3-1.
Mücadeleyi, Onvo Antalyaspor 3-1 kazandı.
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi