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Evinde hata yapmadı! Antalyaspor Kocaelispor'u 3-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün son maçı Antalya'da oynandı. Antalyaspor evinde Kocaelispor'u ağırladı. Kırmızı beyazlılar rakibini Mehmet Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golün ardından Braian Samudio ve Bahadır Öztürk ile devirmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek sayısı Marcao'dan geldi. İşte Antalyaspor - Kocaelispor maçında atılan goller...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:36
Evinde hata yapmadı! Antalyaspor Kocaelispor’u 3-1 yendi

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    Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası gruplarına galibiyetle başladı. Akdeniz temsilcisi rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

    Braian Samudio (İHA)Braian Samudio (İHA)

    MAÇIN GOLLERİ

    Antalyaspor 1 - 0 Kocaelispor

    GOL | Antalyaspor 1 - 0 Kocaelispor

    Antalyaspor 2 - 0 Kocaelispor

    GOL | Antalyaspor 2 - 0 Kocaelispor

    Antalyaspor 3 - 0 Kocaelispor

    GOL | Antalyaspor 3 - 0 Kocaelispor

    Antalyaspor 3 - 1 Kocaelispor

    GOL | Antalyaspor 3 - 1 Kocaelispor

    Antalyaspor'un gol sonrası sevinci (AA)Antalyaspor'un gol sonrası sevinci (AA)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    7. dakikada Kocaelispor ceza sahası yayına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Beridze'nin şutunda top üstten az farkla auta gitti.

    9. dakikada Antalyaspor'dan Emrecan Uzunhan'ın uzun topunda Kocaelisporlu defans oyuncusu Mehmet Yılmaz, ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

    18. dakikada sağ kanattan Townsend'in arka direğe ortasında kafa vuruşu yapan Samudio, topu ağlarla buluşturdu 2-0

    21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

    69. dakikada Onvo Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Townsend'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu ceza sahasında önünde bulan Bahadır Öztürk'ün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

    90+1. dakikada konuk ekip golü buldu. Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Marcao'nun, ceza alanına girer girmez sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti: 3-1.

    Mücadeleyi, Onvo Antalyaspor 3-1 kazandı.

    Antalyaspor ilk maçında Kocaelispor ile karşılaştı (AA)Antalyaspor ilk maçında Kocaelispor ile karşılaştı (AA)

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    7 Ocak Salı:

    A Grubu

    13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

    15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0

    D Grubu

    19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1

    21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1

    8 Ocak Çarşamba:

    D Grubu

    13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

    C Grubu

    15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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