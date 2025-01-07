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Karagümrük - Rizespor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 15:26
Karagümrük - Rizespor | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Fatih Karagümrük : Bekleviç, Dabanlı, Camacho, Moraes, Johnson, Akgün, Paoletti, Tintiş, Ülvan, Kalaycı, Çınar.

    Çaykur Rizespor : Tarık, Ayberk, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Jurecka.

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    İlk maçta puanlar paylaşıldı! Ankaragücü - İskenderunspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    7 Ocak Salı:

    A Grubu

    13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

    15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

    D Grubu

    19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

    21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

    8 Ocak Çarşamba:

    D Grubu

    13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

    C Grubu

    15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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