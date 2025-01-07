Karagümrük - Rizespor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük : Bekleviç, Dabanlı, Camacho, Moraes, Johnson, Akgün, Paoletti, Tintiş, Ülvan, Kalaycı, Çınar.

Çaykur Rizespor : Tarık, Ayberk, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Jurecka.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

7 Ocak Salı:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba:

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi