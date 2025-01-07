Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi

Rafa Silva'nın golü sonrasında sevini (AA)

BEŞİKTAŞ'TA İLK YAŞADILAR

Kara Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki golü Rafa Silva'dan geldi. Potekizli futbolcu vatandaşı ve Benfica'dan da takım arkadaşı olan Joao Mario'nun asistiyle fileleri havalandırdı.

İkili en son geçen sene 7 Ocak'ta oynanan Rio Ave mücadelesinde birbirlerine asist yapmıştı. O karşılaşmada yine Joao Mario pası veren isim olmuş ve Rafa son golü kaydetmişti.