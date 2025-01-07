Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi

Beşiktaş, Avrupa kupaları ihtimalini artırabilmek adına büyük önem verdiği Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Sivasspor'a konuk oldu. Kartal, rakibini Rafa Silva'nın golüyle 1-0 yendi.
Beşiktaş, Avrupa kupaları ihtimalini artırabilmek adına büyük önem verdiği Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Sivasspor'a konuk oldu. Kartal, rakibini Rafa Silva'nın golüyle 1-0 yendi.
GOL
24' RAFA SILVA, JOAO MARIO'NUN ASİSTİYLE BEŞİKTAŞ'I 1-0 ÖNE GEÇİRDİ
19. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Pritchard'ın vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
20. dakikada sağ kanattan Joao Mario'nun ceza alanına ortasında Rafa Silva, topun gelişine sert vurdu. Kaleci Nokiloc'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1.
40. dakikada Pritchard'ın pasında Koita, sağdan ceza alanına girdikten sonra vuruşunda defanstan sekerek sola doğru açılan topu Rodrigues'ten önce kaleci Mert Günok, tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.
45. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita, topu Murat Paluli'ye indirdi. Murat Paluli'nin sert vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
55. dakikada Muçi ceza sahası dışından sert vurdu. Defansa çarparak köşeye giden topu kaleci Nikolic son anda kornere çeldi.
69. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nrın sert şutunda top, kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi'nin sert şutununda ise kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere gönderdi.
86. dakikada Immobile'nin sol kanattan ortasında Rashica'nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.
87. dakikada savunmanın arkasına sarkan Koita, kaleci Mert Günok'u geçip topu Uğur Çiftçi'ye aktardı. Uğur'un sol kanattan vuruşu kale direğinden döndü.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis sert vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
BEŞİKTAŞLI YILDIZLARDAN BATTANİYELİ ÖNLEM
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
BEŞİKTAŞ'TA İLK YAŞADILAR
Kara Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki golü Rafa Silva'dan geldi. Potekizli futbolcu vatandaşı ve Benfica'dan da takım arkadaşı olan Joao Mario'nun asistiyle fileleri havalandırdı.
İkili en son geçen sene 7 Ocak'ta oynanan Rio Ave mücadelesinde birbirlerine asist yapmıştı. O karşılaşmada yine Joao Mario pası veren isim olmuş ve Rafa son golü kaydetmişti.
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi