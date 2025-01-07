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Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor'u 1-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, D grubuna galibiyetle başladı. Sivasspor'a konuk olan Kara Kartal, Rafa Silva'nın golü ile karşılaşmadan 1-0'lık zafer ve 3 puanla ayrılmayı başardı. İşte mücadelede atılan tek gol...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 17:58 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 21:09
Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi

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    Beşiktaş, Avrupa kupaları ihtimalini artırabilmek adına büyük önem verdiği Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Sivasspor'a konuk oldu. Kartal, rakibini Rafa Silva'nın golüyle 1-0 yendi.

    Rafa Silva Beşiktaş'ı Sivas'ta öne geçirdi (AA)Rafa Silva Beşiktaş'ı Sivas'ta öne geçirdi (AA)

    GOL

    24' RAFA SILVA, JOAO MARIO'NUN ASİSTİYLE BEŞİKTAŞ'I 1-0 ÖNE GEÇİRDİ

    Sivasspor 0 - 1 BEŞİKTAŞ

    19. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Pritchard'ın vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

    20. dakikada sağ kanattan Joao Mario'nun ceza alanına ortasında Rafa Silva, topun gelişine sert vurdu. Kaleci Nokiloc'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1.

    40. dakikada Pritchard'ın pasında Koita, sağdan ceza alanına girdikten sonra vuruşunda defanstan sekerek sola doğru açılan topu Rodrigues'ten önce kaleci Mert Günok, tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.

    45. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita, topu Murat Paluli'ye indirdi. Murat Paluli'nin sert vuruşunda top yandan auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    55. dakikada Muçi ceza sahası dışından sert vurdu. Defansa çarparak köşeye giden topu kaleci Nikolic son anda kornere çeldi.

    69. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nrın sert şutunda top, kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi'nin sert şutununda ise kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere gönderdi.

    86. dakikada Immobile'nin sol kanattan ortasında Rashica'nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

    87. dakikada savunmanın arkasına sarkan Koita, kaleci Mert Günok'u geçip topu Uğur Çiftçi'ye aktardı. Uğur'un sol kanattan vuruşu kale direğinden döndü.

    90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis sert vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

    Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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    Beşiktaşlı futbolcular battaniye ile ısınmaya çalıştu (AA)Beşiktaşlı futbolcular battaniye ile ısınmaya çalıştu (AA)

    BEŞİKTAŞLI YILDIZLARDAN BATTANİYELİ ÖNLEM

    Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

    Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

    Rafa Silva'nın golü sonrasında sevini (AA)Rafa Silva'nın golü sonrasında sevini (AA)

    BEŞİKTAŞ'TA İLK YAŞADILAR

    Kara Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki golü Rafa Silva'dan geldi. Potekizli futbolcu vatandaşı ve Benfica'dan da takım arkadaşı olan Joao Mario'nun asistiyle fileleri havalandırdı.

    İkili en son geçen sene 7 Ocak'ta oynanan Rio Ave mücadelesinde birbirlerine asist yapmıştı. O karşılaşmada yine Joao Mario pası veren isim olmuş ve Rafa son golü kaydetmişti.

    Cher Ndour (İHA)Cher Ndour (İHA)

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    7 Ocak Salı:

    A Grubu

    13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

    15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0

    D Grubu

    19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1

    21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

    8 Ocak Çarşamba:

    D Grubu

    13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

    C Grubu

    15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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