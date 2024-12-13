Fenerbahçe’de yönetim istifayı düşünmüyor!

Fenerbahçe'de taraftar, Bilbao maçında 45. dakikada gelen ikinci golün ardından yönetimi istifaya davet ederken, Başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli idarecilerin ne yapacağı merak konusu olmuştu.



YÖNETİMİN İSTİFA DÜŞÜNCESİ YOK



Başkan Ali Koç'un hiçbir şekilde istifa etmeyi düşünmediği öğrenilirken, yönetimin ise "Yaz döneminde dünyaca ünlü bir hoca getirdik. Maaşlar gününde ödeniyor. Hocamız kimi istediyse listesindeki birinci ismi aldık. Biz üzerimize düşeni yaptık" görüşünde birleştikleri bildirildi.



Başkan Ali Koç istifa etmeyi düşünmese de Bilbao mağlubiyeti sonrası, daha önce taraftarla oluşan kuvvetli bağ büyük ölçüde zedelendi.