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Bursaspor'un yeni sponsoru TOGG oldu!

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yerli otomobil firması TOGG ile şort sponsorluğu ve tribün ismi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 16:51
Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu!

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    Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yerli otomobil firması TOGG ile şort sponsorluğu ve tribün ismi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

    Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

    "Değerli Bursasporlular. Ülkemizin göz bebeği olan yerli otomobil firmamız TOGG ile şort sponsorluğu ve tribün ismi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Bu anlaşmada emeği geçen Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'ya teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

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