Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

Skorer bir 10 numara isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca ile de prensip anlaşmasına vardı.

ÖNCELİK DEĞİŞTİ Ancak Beşiktaş ve Athletic mağlubiyetleri ile beraber Fenerbahçe'de transfer önceliğinin de değiştiği öğrenildi. Savunma hattına takviye isteyen teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden önceliğin bu bölgeye verilmesini istedi.

JOHAN VASQUEZ BOMBASI Meksika basınına göre stoper arayışında olan Fenerbahçe, gözünü Genoa'nın yıldızı Johan Vasquez'e çevirdi. Sportmediaset ve 365scores México'da yer alan haberlere göre bu transfer için ilk görüşmeler de gerçekleştirildi.

Mourinho'nun Genoa kaptanını istemesinin nedenlerinden biri olarak, lider özellikleri ve savunmanın çeşitli bölgelerinde görev yapabilmesi olduğu kaydedildi.