Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 15. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın son bölümünde yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 15. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın son bölümünde yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla rakibini yakalama şansı bulan Kanarya, Beşiktaş mağlubiyetiyle beraber ezeli rakibinin 6 puan gerisine düştü.
MORALLER BOZUK
Yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle kendine gelen ve zirveye ortak olan Fenerbahçe'de hava bir anda değişti. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından moraller bozulurken, teknik direktör Jose Mourinho oyuncularından derbiyi unutmalarını istedi.
DERBİLERDE MAĞLUP
Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, yenilgileri derbi maçlarında yaşadı. İlk olarak sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından da puansız döndü.
Ligdeki puan kayıplarını ilk 5 takım karşısında yaşayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun büyük maç performansı da tartışma yarattı.
ATHLETIC'E DE YENİLDİ
Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile kritik bir maça çıktı. Kanarya, baştan sona sönük kaldığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
GÖZLER TRANSFERDE
Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor.
Sezon başında Cristian Medina ile anlaşan ve bu transfer için devre arasını bekleyen Kanarya, bu takviye ile birlikte orta sahasını güçlendirecek.
Skorer bir 10 numara isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca ile de prensip anlaşmasına vardı.
ÖNCELİK DEĞİŞTİ
Ancak Beşiktaş ve Athletic mağlubiyetleri ile beraber Fenerbahçe'de transfer önceliğinin de değiştiği öğrenildi. Savunma hattına takviye isteyen teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden önceliğin bu bölgeye verilmesini istedi.
JOHAN VASQUEZ BOMBASI
Meksika basınına göre stoper arayışında olan Fenerbahçe, gözünü Genoa'nın yıldızı Johan Vasquez'e çevirdi. Sportmediaset ve 365scores México'da yer alan haberlere göre bu transfer için ilk görüşmeler de gerçekleştirildi.
Mourinho'nun Genoa kaptanını istemesinin nedenlerinden biri olarak, lider özellikleri ve savunmanın çeşitli bölgelerinde görev yapabilmesi olduğu kaydedildi.