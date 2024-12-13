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Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe'ye dev stoper

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Beşiktaş karşısında alınan yenilgiyle Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'ya yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, 'ayağı iyi bir stoper' istediğini belirtirken listedeki isim ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 09:24
Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 15. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın son bölümünde yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla rakibini yakalama şansı bulan Kanarya, Beşiktaş mağlubiyetiyle beraber ezeli rakibinin 6 puan gerisine düştü.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

MORALLER BOZUK

Yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle kendine gelen ve zirveye ortak olan Fenerbahçe'de hava bir anda değişti. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından moraller bozulurken, teknik direktör Jose Mourinho oyuncularından derbiyi unutmalarını istedi.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

DERBİLERDE MAĞLUP

Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, yenilgileri derbi maçlarında yaşadı. İlk olarak sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından da puansız döndü.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

Ligdeki puan kayıplarını ilk 5 takım karşısında yaşayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun büyük maç performansı da tartışma yarattı.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

ATHLETIC'E DE YENİLDİ

Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile kritik bir maça çıktı. Kanarya, baştan sona sönük kaldığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

GÖZLER TRANSFERDE

Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

Sezon başında Cristian Medina ile anlaşan ve bu transfer için devre arasını bekleyen Kanarya, bu takviye ile birlikte orta sahasını güçlendirecek.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

Skorer bir 10 numara isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca ile de prensip anlaşmasına vardı.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

ÖNCELİK DEĞİŞTİ

Ancak Beşiktaş ve Athletic mağlubiyetleri ile beraber Fenerbahçe'de transfer önceliğinin de değiştiği öğrenildi. Savunma hattına takviye isteyen teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden önceliğin bu bölgeye verilmesini istedi.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

JOHAN VASQUEZ BOMBASI

Meksika basınına göre stoper arayışında olan Fenerbahçe, gözünü Genoa'nın yıldızı Johan Vasquez'e çevirdi. Sportmediaset ve 365scores México'da yer alan haberlere göre bu transfer için ilk görüşmeler de gerçekleştirildi.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

Mourinho'nun Genoa kaptanını istemesinin nedenlerinden biri olarak, lider özellikleri ve savunmanın çeşitli bölgelerinde görev yapabilmesi olduğu kaydedildi.

Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper

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