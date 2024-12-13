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UEFA duyurdu! Galatasaray tur atladı

UEFA, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın lig aşamasında play-off turuna kalmayı garantilediğini açıkladı. 8 puanlı Union Saint-Gilloise ile 25. sıradaki 7 puanlı Braga arasında oynanacak maç nedeniyle, 12 ve üzeri puan alan takımlar ilk 24'ü garantiledi.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 13:33 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 13:33
UEFA duyurdu! Galatasaray tur atladı

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    UEFA, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın lig aşamasında play-off turuna kalmayı garantilediğini açıkladı.

    UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'nun ardından Anderlecht, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Lazio, Lyon ve Manchester United, ilk 24'te tamamlamayı garantiledi."

    Galatasaray. (AA)Galatasaray. (AA)

    NASIL OLDU?

    8 puanlı Union Saint-Gilloise ile 25. sıradaki 7 puanlı Braga arasında oynanacak maç nedeniyle, 12 ve üzeri puan alan takımlar ilk 24'ü garantiledi. USG'nin kazanması halinde Braga en fazla 10 puan toplayabilecek. Braga kazanırsa, USG en fazla 11 puan toplayabilecek.

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