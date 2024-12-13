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Fenerbahçe'de flaş gelişme! 'Samend'

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic bilbao ile oynanan maçta yaptığı hata ile gole sebep olan Samet Akaydin, devre arasında oyundan alınmıştı. Sahada kaldığı süre boyunca ıslıklanan Samet için flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 10:48 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 10:48
Fenerbahçe’de flaş gelişme! ’Samend’

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe’de flaş Samet Akaydın gelişmesi!

Karşılaşmada özellikle Samet Akaydin'in 5. dakikada savunmada yaptığı hata nedeniyle yenilen gol gündeme oturdu. Futbolcuya bu hatasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden büyük tepki gelmişti.

Fenerbahçe’de flaş Samet Akaydın gelişmesi!

Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Athletic maçında yaptığı hata sonrasında ağır eleştiriler alan Samet, Başakşehir mücadelesinde olmayacak.

Fenerbahçe’de flaş Samet Akaydın gelişmesi!

YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de Samet akaydin konusunda yönetimin devreye gireceği ve milli stoperle devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de flaş Samet Akaydın gelişmesi!

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