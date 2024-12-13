Fenerbahçe’de flaş gelişme! ’Samend’

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmada özellikle Samet Akaydin'in 5. dakikada savunmada yaptığı hata nedeniyle yenilen gol gündeme oturdu. Futbolcuya bu hatasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden büyük tepki gelmişti.

Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Athletic maçında yaptığı hata sonrasında ağır eleştiriler alan Samet, Başakşehir mücadelesinde olmayacak.