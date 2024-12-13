Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

Daha önce Faslı golcü için gelen teklifleri değerlendirmeyen yönetim, bu konuyu bir kez daha düşünmeye karar verdi.

Yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için net 30 milyon euro'luk bir teklif gelmişti.



