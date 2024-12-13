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Fenerbahçe'den 3 radikal karar!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Beşiktaş'ın ardından Athletic Bilbao'ya da yenilen sarı lacivertlilerde tribüler yönetimi istifaya davet etti. Kanarya'da ayrıca Jose Mourinho ismi de tartışılırken, 3 radikal karar alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 12:58
Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

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    Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık yenilginin şoku atlatılamamışken, Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 kaybedilmesi bardağı taşırdı.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

    RADİKAL HAMLELER YAPILACAK

    Bu sonuç tribünleri de böldü. Bir grup isyan bayrağını açarken, 'Yönetim istifa' tezahüratları başladı.

    Sarı-lacivertli yönetim alınan iki yenilgi sonrası acil olarak toplandı. Teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı alınırken, kadroda ise radikal hamleler yapılacak.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

    EN-NESYRI TEKLİFİ YENİDEN MASADA

    Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan En-Nesyri, 11 başladığı Athletic Bilbao maçında da önemli pozisyonları harcadı.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

    Daha önce Faslı golcü için gelen teklifleri değerlendirmeyen yönetim, bu konuyu bir kez daha düşünmeye karar verdi.

    Yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için net 30 milyon euro'luk bir teklif gelmişti.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

    TALISCA İÇİN GAZA BASILACAK

    Fenerbahçe yönetimi pazarlık konusunda çok sıkı bir şekilde ilerlediği Talisca transferi için gaza basmaya hazırlanıyor.

    Sarı-lacivertliler, maddi konulara öncelik verse de alınan mağlubiyetlerin ardından gözünü karartmış durumda.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

    Fenerbahçe cephesi, önümüzdeki hafta Brezilyalı yıldız futbolcuyu bitirmek için Al Nassr kulübü ve oyuncu ile temaslarını sıklaştıracak.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

    BECAO GİDECEK YENİ STOPER GELECEK

    Savunmada ciddi hatalar yapan Fenerbahçe, kaliteli üst düzey bir defans oyuncusu almaya hazırlanıyor.

    Rodrigo Becao'yu oynatmayan ve kadroda düşünmeyen Jose Mourinho, Bilbao maçı sonrası Becao'nun istediği tarzda olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

    Brezilyalı stoperin ayrılmasına da izin verdi. Yönetim Becao'yu gönderip, yabancı kontenjanında yer açıp üst düzey bir stoper oyuncusu almayı planlıyor.

    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!

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