Çağdaş Atan’dan Fenerbahçe sözleri!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, planladıkları oyunu sahaya yansıtarak galip geldiklerini ifade etti."Bire bir pres, kariyerimin başından beri büyük çoğunluğunda bunu tercih ettik. Rakiplerin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe'nin şimdi son maçlarını analiz etmeye başladık. Fenerbahçe'nin geride top kaybettiğini, bazen Amrabat'ı araya soktuğunu, Livakovic ile uzun top tercih ettiklerini biliyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile deplasmanda oynamak kolay değil. Doğru oyun formatıyla oynamaya çalışacağız. Bugün de gördük, beklemeyi becerebilen bir takım değiliz. Rakibin oyun formatı, içinde bulunduğu durum bizim oyunumuzu belirleyecek. Net bir plan belirlemedik. Rakibin içinde bulunmuş olduğu psikolojik durumu analiz etmemiz gerekiyor. Bire bir baskı ile oynadık. Rakibe topu verdikten sonraki görüntü beni çok mutlu etmedi. Bekleme pozisyonlarında hiç usanmadan bire bir prese devam edeceğiz."