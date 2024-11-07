İçişleri harekete geçti! DEM Partili Tuncer Bakırhan’a ’Sakine Cansız’ soruşturması... Özgür Özel Mardin’de PKK ağızlı tehdide göz yumdu

İçişleri Bakanlığı, DEM EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a soruşturma başlattı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak;

Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN'ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ'un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır.