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ABD Irak ve Suriye'den çekilecek mi? MSB kaynaklarından flaş açıklama

MSB kaynaklarından ABD'nin Irak ve Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair "ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” açıklaması geldi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:01
ABD Irak ve Suriye’den çekilecek mi? MSB kaynaklarından flaş açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:

SON BİR HAFTADA 38 TERÖRİST ETKİSİZ

Son bir hafta içerisinde, 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Son bir hafta içerisinde, terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Cizre ve Iğdır'daki hudut karakollarına teslim oldu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalandı, 1288 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e, engellenen kişi sayısı da 86 bin 312'ye yükseldi.

ABD Irak ve Suriye'den çekilecek mi?

SURİYE'DE SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."

F-16 TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin ise, "F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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