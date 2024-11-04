CHP-DEM'in "sistemi kilitleme" ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | 'Kayyum'un arka planı ve sistematik provokasyon

PKK ile organik bağ kurup Kandil'in arka bahçesi haline gelen belediyelere kayyum ayarı çekildi.



CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınıp tutuklanmasının ardından DEM Partili Ahmet Türk yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gülistan Sönük idaresindeki Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.





CHP'nin Esenyurt, DEM'in ise Mardin Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası bir hakikat tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.



CHP VE DEM'İN SİSTEMİ KİLİTLEME İTTİFAKI... AÇIK AÇIK DEVLETE MEYDAN OKUDULAR



31 Mart yerel seçimlerinden önce 'kent uzlaşısı' maskesiyle ittifak yürüten iki parti tüm uyarılara rağmen geçmişi problem teşkil eden, terörden hüküm giymiş ve açık açık 'özerklik' planları yapan isimleri belediyelere aday göstererek devlete meydan okudu.





Hem CHP hem de DEM Parti devletin teröre müsamaha göstermeyeceğini bilip "kayyum" atanacağını göre göre bu isimleri tercih edip sistemi kilitlemek istedi.