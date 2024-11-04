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CHP-DEM'in "sistemi kilitleme" ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | 'Kayyum'un arka planı ve sistematik provokasyon

Terörle arasına mesafe koymayan Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. 'Kent uzlaşısı' maskesiyle ittifak yapan CHP ve DEM, devletin teröre müsamaha göstermeyeceğini bilip kayyum atanacağını göre göre terörle iltisaklı isimleri tercih ederek sistemi kilitlemek istedi. Kayyum atanınca da planlı ve kirli provokasyonlar baş gösterdi. Özgür Özel küstah sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef alıp Mardin yollarına düştü! Ekrem İmamoğlu'nu yine DEM'ini belli etti. DEM ise ikinci bir 6-8 Ekim provokasyonuna niyetlenip "Devlete karşı direneceğiz" duyurusu yaptı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:24
CHP-DEM’in sistemi kilitleme ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | ’Kayyum’un arka planı ve sistematik provokasyon

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PKK ile organik bağ kurup Kandil'in arka bahçesi haline gelen belediyelere kayyum ayarı çekildi.

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınıp tutuklanmasının ardından DEM Partili Ahmet Türk yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gülistan Sönük idaresindeki Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

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CHP'nin Esenyurt, DEM'in ise Mardin Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası bir hakikat tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

CHP VE DEM'İN SİSTEMİ KİLİTLEME İTTİFAKI... AÇIK AÇIK DEVLETE MEYDAN OKUDULAR

31 Mart yerel seçimlerinden önce 'kent uzlaşısı' maskesiyle ittifak yürüten iki parti tüm uyarılara rağmen geçmişi problem teşkil eden, terörden hüküm giymiş ve açık açık 'özerklik' planları yapan isimleri belediyelere aday göstererek devlete meydan okudu.

Kandil'in arka bahçesine devlet ayarı



Hem CHP hem de DEM Parti devletin teröre müsamaha göstermeyeceğini bilip "kayyum" atanacağını göre göre bu isimleri tercih edip sistemi kilitlemek istedi.

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PLANLI VE KİRLİ PROVOKASYON

Atanan kayyum sonrası planlı ve kirli provokasyonlar baş gösterdi.

Esenyurt örneğinde olduğu gibi CHP, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanması sonrası siyasi istismara başladı.

Görevden alınan Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin DEM komiseri Sezgin Tanrıkulu (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin DEM komiseri Sezgin Tanrıkulu (Takvim.com.tr / Arşiv)


ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN KÜSTAH SÖZLER: MARDİN YOLUNA DÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel terörle iltisaklı belediyelerden saf tutup, görevden alınan Ahmet Türk'e destek olmak için Mardin'e gideceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdıran Özel, "Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" diyerek provokasyona soyundu.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı (X)Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı (X)

EKREM YİNE 'DEM'İNİ BELLİ ETTİ

Ekrem İmamoğlu ise apar topar Kahire programını iptal edip Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü toplayacaklarını duyurarak DEM'lilere arka çıktı. İmamoğlu'nun sağ kolu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kayyum gelişmesini "Darbe" olarak niteleyip provokasyon çağrısı yaptı.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı (X)Mansur Yavaş'ın paylaşımı (X)

MANSUR YAVAŞ NE DEDİ?

Mansur Yavaş ise "hukukçu" olarak görüş bildirip hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday gösterilmesinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

DEM Parti'nin sokak çağrısı (X)DEM Parti'nin sokak çağrısı (X)

DEM Parti ise sokakları karıştırmaya niyetlendi.

DEM'DEN İKİNCİ 6-8 EKİM PROVOKASYONU... "DEVLETE DİRENECEĞİZ"

Batman'da belediye binasına gelen bölücüler polislere saldırdı. 1 polis yaralandı. 2 DEM Partili gözaltına alındı.

İkinci bir 6-8 Ekim hayali kuran DEM Parti yönetimi açık açık "Devlete karşı direneceğiz" deyip doğu illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "kürdistan'ın Mardin, Batman ve Halfeti kentlerinin belediyelerine kayyum atayan devlet aklı karşısında Kürt halkının ve dostlarının direnişini bulacak. Tüm halkımızı ve yurtsever Kürdistan gençliğini iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Her yer Van her yer direniş!" denildi.

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