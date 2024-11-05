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İşte DEM Parti'nin gerçek yüzü! Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı!

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere 'Esenyurt' tarifesi uygulandı. DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Kararın ardından siyasi istismar için Mardin'e koşan ve DEM'liler için miting yapan Özgür Özel'in konuşma yaptığı sırada yanında bulunan DEM'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir'in surat ifadesi dikkat çekti. Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü kullandığı  anda Devrim Demir'in kafasını çevirdiği ve dişlerini sıktığı görüldü.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 00:16 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 00:32
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!

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Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere 'Esenyurt' tarifesi uygulandı. CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İçişleri Bakanlığı, DEM partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı, "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aldıkları hapis cezaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırdı.

Daha önce iki kez görevden alınan Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kobani davası kapsamında örgüte üye olma suçundan 10 yıl hapis ceza aldığı açıklandı.

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Batman Belediye Başkanı Sönük'ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Halfeti Belediye Başkanı Karayılan'ın ise hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nu atadı.

Özgür Özel'in ʺTUSAŞ'a terör saldırısıʺ sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı (Takvim.com.tr) Özgür Özel'in ʺTUSAŞ'a terör saldırısıʺ sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı (Takvim.com.tr)

ÖZGÜR ÖZEL MARDİN'E KOŞTU

Atanan kayyum sonrası planlı ve kirli provokasyonlar baş gösterdi. Esenyurt örneğinde olduğu gibi CHP, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanması sonrası siyasi istismara başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'e giderek DEM'li Ahmet Türk'ün mitinginde konuştu.

Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı!




DEM'Lİ DEMİR'İN AYARI KAÇTI!

Özgür Özel görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek konuşması yaptığı sırada yanında bulunan DEM'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir'in surat ifadesi dikkat çekti.

Özgür Özel'in ʺTUSAŞ'a terör saldırısıʺ sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı (Takvim.com.tr) Özgür Özel'in ʺTUSAŞ'a terör saldırısıʺ sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı (Takvim.com.tr)

KAFASINI ÇEVİRDİ, DİŞLERİNİ SIKTI

Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü kullandığı anda Devrim Demir'in kafasını çevirdiği ve dişlerini sıktığı görüldü.

DEM'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir'in kürdistan paylaşımı (Takvim.com.tr)DEM'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir'in kürdistan paylaşımı (Takvim.com.tr)

KÜRDİSTAN PAYLAŞIMLARI

Öte yandan DEM'li Demir'in sosyal medya paylaşımlarında "kürdistan" ifadeleri kullandığı görüldü.

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İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!
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