Dağ (Kandil) sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer'e destek verdi... "İBB'de ittifak yaptık" itirafı

Özer'in kırmızı bültenle aranan, Avrupa'da firari bir hayat süren PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı isim ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Kaleme aldığı "Dağ Sancısı" isimli kitapta ise bölücü ifadeler tespit edildi.

MARDİN, BATMAN VE HALFETİ'YE KAYYUM ATANDI Sürece müteakip DEM Parti li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Kandil'in arka bahçesi olan belediyelere kayyum atandı. İkinci "6-8 Ekim olayları" hayali kuran DEM Parti sokakları kaşıyan kirli ve sistematik bir provokasyona soyundu. DEM Parti yönetimi açık açık "Devlete karşı direneceğiz" duyurusu yaptı. Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti'de olaylar baş gösterdi.

PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP/DEM'li Ahmet Özer'e arka çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumlar sonrası Kandil'den skandal bir açıklama geldi.



AHMET ÖZER'E KANDİL'DEN DESTEK GECİKMEDİ



PKK elebaşı Bese Hozat, CHP/DEM'li Ahmet Özer'e sahip çıkıp kayyum atanan diğer belediyeler için DEM ve türevlerine "Sokakları karıştırın" mesajı gönderdi.



Terör tutuklusu Ahmet Özer'i aklayıp CHP'ye veryansın eden Hozat, "Şimdi Esenyurt'a belediye atandığında CHP her yerde bütün tabanını harekete geçirseydi halkı harekete geçirseydi sokaklara dökseydi Ahmet Özer ertesi gün tekrar Esenyurt Belediyesi'nin başına gelecek, bu kayyım politikasını önünü alacaktı" ifadelerini kullandı.





ELEBAŞININ "KAYYUM" ENDİŞESİ... "İBB'DE KENT UZLAŞISI YAPTIK" İTİRAFI...



Teröristbaşının bir diğer endişesi ise "kent uzlaşısı" maskesiyle CHP ve DEM'in ittifak yaptığı diğer belediyeler...



"Mardin'e, Batman'a, Halfeti'ye kayyum atadılar. Giderek diğer belediyelere kayyum atayacaklar" diyen Bese Hozat, "Türkiye'de giderek işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atayacak. Giderek işte kent uzlaşmasının geliştiği her yere dönüp bu politikayı geliştirecek" dedi.