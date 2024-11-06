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Dağ (Kandil) sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer'e destek verdi... "İBB'de ittifak yaptık" itirafı

PKK elebaşı Bese Hozat, terörden tutuklanıp yerine kayyum atanan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e sahip çıktı. Kandil'in arka bahçesi olan Mardin, Batman, Halfeti belediyeleriyle ilgili alınan kayyum kararı sonrası zıplayan Hozat, "Kent uzlaşmasının geliştiği her yere bu politika uygulanacak" diyerek "İBB'de ittifak yaptık" itirafında bulundu. Özgür Özel'i ve CHP'yi alkışladığını söyleyen teröristbaşının CHP'yi 'DEM'leştirip PKK tuzağına çekme çabası dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:33 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:54
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı

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PKK ile organik bağ kurup Kandil'in arka bahçesi haline gelen belediyelere kayyum ayarı çekildi.

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK elebaşı Bese Hozat'tan CHP/DEM'li Ahmet Özer'e destek



Özer'in kırmızı bültenle aranan, Avrupa'da firari bir hayat süren PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı isim ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Kaleme aldığı "Dağ Sancısı" isimli kitapta ise bölücü ifadeler tespit edildi.

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MARDİN, BATMAN VE HALFETİ'YE KAYYUM ATANDI

Sürece müteakip DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Kandil'in arka bahçesi olan belediyelere kayyum atandı.

İkinci "6-8 Ekim olayları" hayali kuran DEM Parti sokakları kaşıyan kirli ve sistematik bir provokasyona soyundu. DEM Parti yönetimi açık açık "Devlete karşı direneceğiz" duyurusu yaptı. Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti'de olaylar baş gösterdi.

PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP/DEM'li Ahmet Özer'e arka çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP/DEM'li Ahmet Özer'e arka çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumlar sonrası Kandil'den skandal bir açıklama geldi.

AHMET ÖZER'E KANDİL'DEN DESTEK GECİKMEDİ

PKK elebaşı Bese Hozat, CHP/DEM'li Ahmet Özer'e sahip çıkıp kayyum atanan diğer belediyeler için DEM ve türevlerine "Sokakları karıştırın" mesajı gönderdi.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'i aklayıp CHP'ye veryansın eden Hozat, "Şimdi Esenyurt'a belediye atandığında CHP her yerde bütün tabanını harekete geçirseydi halkı harekete geçirseydi sokaklara dökseydi Ahmet Özer ertesi gün tekrar Esenyurt Belediyesi'nin başına gelecek, bu kayyım politikasını önünü alacaktı" ifadelerini kullandı.

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ELEBAŞININ "KAYYUM" ENDİŞESİ... "İBB'DE KENT UZLAŞISI YAPTIK" İTİRAFI...

Teröristbaşının bir diğer endişesi ise "kent uzlaşısı" maskesiyle CHP ve DEM'in ittifak yaptığı diğer belediyeler...

"Mardin'e, Batman'a, Halfeti'ye kayyum atadılar. Giderek diğer belediyelere kayyum atayacaklar" diyen Bese Hozat, "Türkiye'de giderek işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atayacak. Giderek işte kent uzlaşmasının geliştiği her yere dönüp bu politikayı geliştirecek" dedi.

PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP/DEM'li Ahmet Özer'e arka çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHP/DEM'li Ahmet Özer'e arka çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


PKK ELEBAŞI BESE HOZAT: CHP'NİN YAKLAŞIMINI ALKIŞLAMAK LAZIM

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır" sözleri de Kandil de hazımsızlık yaptı.

Özgür Özel'i ve CHP'yi alkışladığını söyleyen Bese Hozat, "CHP dedi hayır, Kürt sorunu var. Bu sorunu biz çözeceğiz. Bu sorunun çözümünde biz talibiz dedi. Güzel, gerçekten bu yaklaşımı alkışlamak lazım. Takdir etmek lazım" diye konuştu.

KANDİL'İN CHP'Yİ 'DEM'LEŞTİRME ÇABASI

Yeni dönemin şifresi olan "Terörsüz Türkiye" adımlarını provoke etmeye başlayan Kandil'in CHP'yi 'DEM'leştirip PKK tuzağına çekme çabası dikkatlerden kaçmadı.

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