Ebru Gündeş konseri kriziyle başladı çorap söküğü gibi geldi! Mor ve Ötesi ’biz almadık’ dedi! 71 milyon TL nerede?

ŞEFFAF DENİLEN İHALELER AÇIKLANMIYOR
'Yemedi yedirmedi desinler yeter' diyen Mansur Yavaş'ın 2021'den bugüne konser organizasyonlarını sadece Enfest Organizasyon şirketine vermesi dikkatlerden kaçmadı. Şeffaflık konusunu dilinden düşürmeyen Yavaş'ın verdiği konser işlerinin ihale bilgileri EKAP da yer almıyor.
ESabah'ta yer alan habere göre, Ebru Gündeş konseri için verilen ihale 21/B Mor ve Ötesi konseri için verilen ihale ise ihale kanununun 22/B maddesine dayanarak verilmiş. Bu maddeler '' "sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olması" olarak ifade ediliyor. Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim ihale olarak biliniyor.
İLGİNÇ BAĞLANTILAR
İki tartışmalı konser için ödeme yapılan şirket ise tanıdık çıktı. Selahattin Çelikkaya'ya ait olan Enfest ve Festiva Organizasyon şirketlerinin ikisi de aynı adreslerde bulunuyor. İki şirket de aynı tarihlerde yani 28 Aralık 2023 tarihinde sermaye artırımına gidiyor.
Festiva Organizasyon şirketinin Mansur Yavaş'ın 'Az laf çok iş' sloganıyla seçim kampanyasını da yürüttüğü biliniyor. Şirketlerin sahibi olan Selahattin Çelikkaya'nın aslında üroloji doktoru olduğu ve Mansur Yavaş'ın danışmanı olan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın da doktoru olduğu ortaya çıktı.
İŞTE 4 YILLIK KONSER LİSTESİ
İşte yıllara göre ABB'nin sadece Enfest Organizasyon çatısı altında düzenlediği konserlerden bazıları,
2001 yılında: 23 Şubat Tuna Kiremitçi, 30 Ağustos Sunay Akın ve Bengü, 29 ekim Gazapizm, 25 Kasım Pamela, 26 Aralık İlhan Gencer ve Bora Gencer, 27 Aralık Edis
2022 yılında: 14 Ocak Tanini Trio, 14 Şubat Tuna Kiremitçi ve Sena Şeker, 23 Nisan Murat Boz, 24 Nisam Gripin, 19 Mayıs Edis, 20 Mayıs Ali ve Aysun Kocatepe, 23 Haziran İpekyolu Senfonisi, 9 ve 12 Haziran Tan Taşçı, 3 Temmuz Özcan Deniz, 7 Ağustos Manga, 27 Ağustos Retrobüs,
13 Ağustos Buray, 20 Ağustos Ümit Besen ve Pamela, 26 Ağustos Ayhan Sicimoğlu, 26 Ağustos Zeynep Bastık, 30 Ağustos Athena, 4 eylül Hakan Altun, 25 eylül Kıraç, 5 Ekim Melek Mosso, 13 Ekim Sıla, 28 Ekim Levent Yüksel, 29 Ekim Kenan Doğulu.
2023 yılında: 19 Mayıs Sıla, 27 Ağustos Duman, 29 Ağustos Çakal, 30 Ağustos Yalın, 16 Eylül Sagopa Kajmer, 16 Eylül Haluk Levent, 13 Ekim Sertab Erener, 26 Ekim Athena, 27 Ekim Zeynep Bastık, 28 Ekim Hadise, 29 Ekim Candan Erçetin ve Murda..
2024 Yılında: 29 Ekim Ebru Gündeş, 28 Ekim Mert Demir, 13 Ekim Hakan Altun, 4 Ekim Ümit Besen, 29 Eylül İrem Derici, 28 Eylül Sefo, 28 Eylül Elif Buse Doğan, 27 Eylül Altay, 7 Eylül Melek Mosso, 12 Eylül Gökhan Tepe, 30 Ağustos Tan Taşçı, 24 Ağustos Bengü, 3 Ağustos Derya Uluğ,
26 Temmuz Karsu, 19 Mayıs Mor Ve Ötesi, 19 Mayıs Murat Boz, 19 Mayıs Gülşen, 15 Mayıs Öykü Gürman, İsmail Altunsaray, 11 Mayıs Melek Mosso, 6 Mayıs Merve Özbey, 3 Mayıs Sımge, 23 Nisan Edis, 22 Nisan Gazapızm, 21 Nisan Semicenk, 17 Mart Güliz Ayla ,16 Mart Buray, 8 Mart Şevval Sam, 3 Mart Sebahat Akkiraz ve Hüseyin Turan, 2 Mart Melek Mosso, 25 Şubat Semicenk, 14 Şubat Semicenk