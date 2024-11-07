Ebru Gündeş konseri kriziyle başladı çorap söküğü gibi geldi! Mor ve Ötesi ’biz almadık’ dedi! 71 milyon TL nerede?

Son dakika! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın konser skandalları büyümeye devam ediyor. 29 Ekim'de Ebru Gündeş konserine harcanan 69 Milyon Lirayla ortaya çıkan skandallar 30 Ağustos'taki Mor ve Ötesi konseri için harcanan 71 Milyon Liranın ortaya çıkmasıyla katmerlenmişti.

Söz konusu sanatçıların açıklamaları merakla beklenirken Mor ve Ötesi grubu sessizliğini bozup sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir." ifadeleri yer aldı. Ayrıca 'Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz." denildi.

Mor ve Ötesi Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği'nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı "duyum"a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş'ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz.

4 YIL BOYUNCA ABB'YE ÇALIŞMIŞ

Konser organizasyonlarının Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten Enfest Organizasyon şirketi tarafından yapılması ise skandalın başka bir boyutunu oluşturuyor.

Ancak Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri buzdan dağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. Çünkü CHP'li Yavaş'ın adrese teslim ihalelerle fahiş fiyattan iş verdiği Enfest Organizasyon şirketinin son 4 yıllık süre zarfında ABB'den 198 adet konser organizasyonu işi aldığı ortaya çıktı.