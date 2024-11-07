SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ebru Gündeş konseri kriziyle başladı çorap söküğü gibi geldi! Mor ve Ötesi 'biz almadık' dedi! 71 milyon TL nerede?

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 69 milyonluk Ebru Gündeş konseri gündeme bomba gibi düşünce devamı çorap söküğü gibi geldi. Yavaş ekibinin Ebru Gündeş'in ardından Mor ve Ötesi'ne de konser için 71 milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili günler sonra Mor ve Ötesi'nden açıklama geldi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Biz 71 milyon TL almadık. Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz" denildi. Mor ve Ötesi'nin bu açıklamasının ardından akıllara "71 milyon TL nerede?" sorusu geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:39
Ebru Gündeş konseri kriziyle başladı çorap söküğü gibi geldi! Mor ve Ötesi ’biz almadık’ dedi! 71 milyon TL nerede?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser skandalları büyümeye devam ediyor. 29 Ekim'de Ebru Gündeş konserine harcanan 69 Milyon Lirayla ortaya çıkan skandallar 30 Ağustos'taki Mor ve Ötesi konseri için harcanan 71 Milyon Liranın ortaya çıkmasıyla katmerlenmişti.

CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklamaCHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama

Söz konusu sanatçıların açıklamaları merakla beklenirken Mor ve Ötesi grubu sessizliğini bozup sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir." ifadeleri yer aldı. Ayrıca 'Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz." denildi.

Mor ve Ötesi Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaMor ve Ötesi Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği'nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı "duyum"a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş'ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz.

4 YIL BOYUNCA ABB'YE ÇALIŞMIŞ

Konser organizasyonlarının Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten Enfest Organizasyon şirketi tarafından yapılması ise skandalın başka bir boyutunu oluşturuyor.

Ancak Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri buzdan dağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. Çünkü CHP'li Yavaş'ın adrese teslim ihalelerle fahiş fiyattan iş verdiği Enfest Organizasyon şirketinin son 4 yıllık süre zarfında ABB'den 198 adet konser organizasyonu işi aldığı ortaya çıktı.

CHPli ABB Başkanı Mansur Yavaşın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TLyi israf ettiği ortaya çıktıCHPli ABB Başkanı Mansur Yavaşın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TLyi israf ettiği ortaya çıktı

Sadece Enfest Organizasyon şirketinin Instagram hesabından paylaşılan konser duyurularının 98 adet olduğu görülüyor. Şirket bu 4 yıllık süre zarfında neredeyse sadece ABB'ye çalışmış.

CHPde Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermişCHPde Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş

ŞEFFAF DENİLEN İHALELER AÇIKLANMIYOR

'Yemedi yedirmedi desinler yeter' diyen Mansur Yavaş'ın 2021'den bugüne konser organizasyonlarını sadece Enfest Organizasyon şirketine vermesi dikkatlerden kaçmadı. Şeffaflık konusunu dilinden düşürmeyen Yavaş'ın verdiği konser işlerinin ihale bilgileri EKAP da yer almıyor.

ESabah'ta yer alan habere göre, Ebru Gündeş konseri için verilen ihale 21/B Mor ve Ötesi konseri için verilen ihale ise ihale kanununun 22/B maddesine dayanarak verilmiş. Bu maddeler '' "sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olması" olarak ifade ediliyor. Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim ihale olarak biliniyor.

69 milyon TLyi konserle israf eden CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK borcu arttı!69 milyon TLyi konserle israf eden CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK borcu arttı!

İLGİNÇ BAĞLANTILAR

İki tartışmalı konser için ödeme yapılan şirket ise tanıdık çıktı. Selahattin Çelikkaya'ya ait olan Enfest ve Festiva Organizasyon şirketlerinin ikisi de aynı adreslerde bulunuyor. İki şirket de aynı tarihlerde yani 28 Aralık 2023 tarihinde sermaye artırımına gidiyor.

Festiva Organizasyon şirketinin Mansur Yavaş'ın 'Az laf çok iş' sloganıyla seçim kampanyasını da yürüttüğü biliniyor. Şirketlerin sahibi olan Selahattin Çelikkaya'nın aslında üroloji doktoru olduğu ve Mansur Yavaş'ın danışmanı olan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın da doktoru olduğu ortaya çıktı.

CHPde hizmet yok söğüş var! Mansur Yavaşın Ebru Gündeşe verdiği konser ücretinin 69 değil 90 milyon lira olduğu ortaya çıktıCHPde hizmet yok söğüş var! Mansur Yavaşın Ebru Gündeşe verdiği konser ücretinin 69 değil 90 milyon lira olduğu ortaya çıktı

İŞTE 4 YILLIK KONSER LİSTESİ

İşte yıllara göre ABB'nin sadece Enfest Organizasyon çatısı altında düzenlediği konserlerden bazıları,

2001 yılında: 23 Şubat Tuna Kiremitçi, 30 Ağustos Sunay Akın ve Bengü, 29 ekim Gazapizm, 25 Kasım Pamela, 26 Aralık İlhan Gencer ve Bora Gencer, 27 Aralık Edis

2022 yılında: 14 Ocak Tanini Trio, 14 Şubat Tuna Kiremitçi ve Sena Şeker, 23 Nisan Murat Boz, 24 Nisam Gripin, 19 Mayıs Edis, 20 Mayıs Ali ve Aysun Kocatepe, 23 Haziran İpekyolu Senfonisi, 9 ve 12 Haziran Tan Taşçı, 3 Temmuz Özcan Deniz, 7 Ağustos Manga, 27 Ağustos Retrobüs,

13 Ağustos Buray, 20 Ağustos Ümit Besen ve Pamela, 26 Ağustos Ayhan Sicimoğlu, 26 Ağustos Zeynep Bastık, 30 Ağustos Athena, 4 eylül Hakan Altun, 25 eylül Kıraç, 5 Ekim Melek Mosso, 13 Ekim Sıla, 28 Ekim Levent Yüksel, 29 Ekim Kenan Doğulu.

2023 yılında: 19 Mayıs Sıla, 27 Ağustos Duman, 29 Ağustos Çakal, 30 Ağustos Yalın, 16 Eylül Sagopa Kajmer, 16 Eylül Haluk Levent, 13 Ekim Sertab Erener, 26 Ekim Athena, 27 Ekim Zeynep Bastık, 28 Ekim Hadise, 29 Ekim Candan Erçetin ve Murda..

2024 Yılında: 29 Ekim Ebru Gündeş, 28 Ekim Mert Demir, 13 Ekim Hakan Altun, 4 Ekim Ümit Besen, 29 Eylül İrem Derici, 28 Eylül Sefo, 28 Eylül Elif Buse Doğan, 27 Eylül Altay, 7 Eylül Melek Mosso, 12 Eylül Gökhan Tepe, 30 Ağustos Tan Taşçı, 24 Ağustos Bengü, 3 Ağustos Derya Uluğ,

26 Temmuz Karsu, 19 Mayıs Mor Ve Ötesi, 19 Mayıs Murat Boz, 19 Mayıs Gülşen, 15 Mayıs Öykü Gürman, İsmail Altunsaray, 11 Mayıs Melek Mosso, 6 Mayıs Merve Özbey, 3 Mayıs Sımge, 23 Nisan Edis, 22 Nisan Gazapızm, 21 Nisan Semicenk, 17 Mart Güliz Ayla ,16 Mart Buray, 8 Mart Şevval Sam, 3 Mart Sebahat Akkiraz ve Hüseyin Turan, 2 Mart Melek Mosso, 25 Şubat Semicenk, 14 Şubat Semicenk

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Nevzat Bahtiyar’dan kan donduran sözler: Cesedi parçala dediler
İçişleri harekete geçti! DEM Partili Tuncer Bakırhan’a ’Sakine Cansız’ soruşturması... Özgür Özel Mardin’de PKK ağızlı tehdide göz yumdu
Trump’ın vermesi gereken en büyük karar: Kabinede kimler olacak? Binlerce kişi sessizce inceleniyor
2025 ASGARİ ÜCRET O ÖDEMELERİ DE ARTIRACAK | İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, rapor parası, stajyer ücreti...
ABD Irak ve Suriye’den çekilecek mi? MSB kaynaklarından flaş açıklama
CHP’li İBB’den konser ve etkinliklere 3 yılda 5 milyar TL! Kültür A.Ş’nin akçeli ihale oyunu... Yandaşa ballı kıyak vatandaşa çöp dağı
ABD’nin ilk sabıkalı başkanı Donald Trump! Hakkındaki davalar ne olacak? Başsavcılıktan flaş hamle
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Real Madrid’de Arda Güler isyanı! Taraftarlar çıldırdı
KAMUYA 1.459 MEMUR ALINACAK! Tarım Bakanlığı, ETİ Maden, Adalet Bakanlığı, Darphane, Karayolları... İşte kadro ve şartlar!
İhracatın kalbi Turkuvaz’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu: Ateşkes olana kadar İsrail’e ticaret yok
Okan Buruk’tan cesur tercih! Tottenham maçı 11’ini belirledi
İsrail’de Trump paniği! Jerusalem Post ‘İlk dönemi gibi olmayacak’ dedi
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
Başkan Erdoğan Macaristan çıkarması! Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılıyor
SON DAKİKA