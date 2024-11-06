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Kayyum kararı sonrası güvenlik güçlerine taşla saldırı: 8 ilde 140 şüpheli yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Öte yandan sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili de işlem başlatıldı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 15:54
Kayyum kararı sonrası güvenlik güçlerine taşla saldırı: 8 ilde 140 şüpheli yakalandı!

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklama (Sosyal medya)EGM'den yapılan açıklama (Sosyal medya)

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.

Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

Kayyum kararı sonrası provokasyon (İHA)Kayyum kararı sonrası provokasyon (İHA)

Kıymetli Vatandaşlarımız;

Provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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