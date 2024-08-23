İlkay Gündoğan Manchester City’de!

Adı uzun süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu. Barcelona'dan ayrılan yıldız futbolcu, eski takımı Manchester City'ye imza attı.
Adı uzun süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu. Barcelona'dan ayrılan yıldız futbolcu, eski takımı Manchester City'ye imza attı.
"ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"
Manchester City'den yapılan açıklamada İlkay Gündoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gündoğan imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki yedi yılım benim için hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi. Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor" dedi.
What you've all been waiting for...— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024
Welcome back to City, @IlkayGuendogan pic.twitter.com/8VutEkQNRU