İlkay Gündoğan Manchester City’de!

İlkay Gündoğan eski takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladı.

"ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Manchester City'den yapılan açıklamada İlkay Gündoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gündoğan imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki yedi yılım benim için hem saha içinde hem de saha dışında saf bir mutluluk dönemiydi. Bir insan ve oyuncu olarak büyüdüm, City taraftarlarıyla özel bir ilişki geliştirdim ve inanılmaz bir başarı elde ettim. Hayatımın olağanüstü bir dönemiydi. Buraya geri dönme fırsatına sahip olmak çok şey ifade ediyor" dedi.

