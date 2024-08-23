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Galatasaray'a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

Geride kalan sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atılarak kadroya katılan Zaha, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Geçtiğimiz haftalarda transfer görüşmeleri yaptığı için antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayan Zaha, görüşmelerden sonuç alamamıştı. Fildişili kanat için sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 09:54 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 09:54
Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Gaziantep ile oynayacağı maçı ertelenen sarı kırmızılılar gözünü Young Boys ile oynanacak rövanş maçına çevirdi.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı ilk maçta sahadan 3-2 mağlup ayrılan Aslan, gruplara kalmak için salı gecesi sahasında İsviçre temsilcisini konuk edecek.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmları da sürüyor. Birçok isimle yolları ayırmak isteyen sarı kırmızılılarda Wilfried Zaha liste başında bulunuyor.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atılarak kadroya katılan Zaha, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Yıldız isim bu sezon başında ise takım arkadaşları ve Okan Buruk'la yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

Süper Kupa maçının ardından Okan Buruk Zaha'yı yanlış taktik anlattığı gerekçesiyle eleştirirken, Fildişili yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarının kendisine meşale fırlattığını söylediği bir olay anlattı.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

İPLER TAMAMEN KOPTU

Galatasaray'da 11 şansı verilmeyen Wilfried Zaha ile ipler tamamen koptu. Geçtiğimiz haftalarda transfer görüşmeleri yaptığı için antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayan Zaha, görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

60 MİLYON EUROLUK MÜJDE

Leicester City ve Crystal Palace ile anlaşamayan Zaha için yeni bir talip çıktı. The Sun'da yer alan habere göre Pedro Neto'yu 60 milyon euroya satan Wolverhampton, 31 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

Neto'nun yerini Zaha ile doldurmak isteyen İngiliz ekibi, kısa süre içerisinde Galatasaray ile görüşmelere başlayacak. Sarı kırmızılıların Zaha için istediği bonservis ücretinin 11 milyon euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

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