Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atılarak kadroya katılan Zaha, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Yıldız isim bu sezon başında ise takım arkadaşları ve Okan Buruk'la yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.

Süper Kupa maçının ardından Okan Buruk Zaha'yı yanlış taktik anlattığı gerekçesiyle eleştirirken, Fildişili yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarının kendisine meşale fırlattığını söylediği bir olay anlattı.

İPLER TAMAMEN KOPTU Galatasaray'da 11 şansı verilmeyen Wilfried Zaha ile ipler tamamen koptu. Geçtiğimiz haftalarda transfer görüşmeleri yaptığı için antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayan Zaha, görüşmelerden sonuç alamamıştı.

60 MİLYON EUROLUK MÜJDE Leicester City ve Crystal Palace ile anlaşamayan Zaha için yeni bir talip çıktı. The Sun'da yer alan habere göre Pedro Neto'yu 60 milyon euroya satan Wolverhampton, 31 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

Neto'nun yerini Zaha ile doldurmak isteyen İngiliz ekibi, kısa süre içerisinde Galatasaray ile görüşmelere başlayacak. Sarı kırmızılıların Zaha için istediği bonservis ücretinin 11 milyon euro olduğu öğrenildi.