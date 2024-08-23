Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
İlk iki maçından 4 puan çıkaran sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
Taraftarlar Göztepe karşısında yaşanan puan kaybından daha çok iki maçta gösterilen performanstan dolayı teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları sosyal medyadan eleştirdi.
GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ KABARIYOR
Transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de gönderilecek isimler teknik direktör Jose Mourinho için daha fazla önem taşıyor.
Kısıtlı ama kaliteli bir kadroyla yola devam etmek isteyen Special One, bu doğrultuda çalışmak istemediği isimleri yönetime bildirdi.
Bu doğrultuda başta Miha Zajc ve Ryan Kent olmak üzere tekliflere bakılmaksızın yolların ayrılacağı isimlerin yanında tekliflere göre hareket edilecek isimler de mevcut.
20 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
İtalyan kulüplerinden Atalanta'nın radarında olan Rodrigo Becao için sarı lacivertli yönetimin beklentisi 12 milyon euro.
İtalya, Katar ve Arabistan kulüplerinin kıskacında olan Cengiz Ünder için ise 8 milyon euro bandındaki teklifler kabul edilecek.