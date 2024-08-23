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Fenerbahçe'de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gönderilecek isimler teknik direktör Jose Mourinho için daha fazla önem taşıyor. Kısıtlı ama kaliteli bir kadroyla yola devam etmek isteyen Special One, çalışmak istemediği isimleri yönetime bildirdi. Kanarya'ya bu doğrultuda 2 yıldızdan 20 milyon euroluk gelir gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:33 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 10:33
Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

İlk iki maçından 4 puan çıkaran sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

Taraftarlar Göztepe karşısında yaşanan puan kaybından daha çok iki maçta gösterilen performanstan dolayı teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları sosyal medyadan eleştirdi.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ KABARIYOR

Transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de gönderilecek isimler teknik direktör Jose Mourinho için daha fazla önem taşıyor.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

Kısıtlı ama kaliteli bir kadroyla yola devam etmek isteyen Special One, bu doğrultuda çalışmak istemediği isimleri yönetime bildirdi.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

Bu doğrultuda başta Miha Zajc ve Ryan Kent olmak üzere tekliflere bakılmaksızın yolların ayrılacağı isimlerin yanında tekliflere göre hareket edilecek isimler de mevcut.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

20 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

İtalyan kulüplerinden Atalanta'nın radarında olan Rodrigo Becao için sarı lacivertli yönetimin beklentisi 12 milyon euro.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

İtalya, Katar ve Arabistan kulüplerinin kıskacında olan Cengiz Ünder için ise 8 milyon euro bandındaki teklifler kabul edilecek.

Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

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