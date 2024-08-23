Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ KABARIYOR Transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de gönderilecek isimler teknik direktör Jose Mourinho için daha fazla önem taşıyor.

Kısıtlı ama kaliteli bir kadroyla yola devam etmek isteyen Special One, bu doğrultuda çalışmak istemediği isimleri yönetime bildirdi.

Bu doğrultuda başta Miha Zajc ve Ryan Kent olmak üzere tekliflere bakılmaksızın yolların ayrılacağı isimlerin yanında tekliflere göre hareket edilecek isimler de mevcut.

20 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.