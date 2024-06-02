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Jose Mourinho Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük koltuğunda oturacak olan Jose Mourinho, İstanbul'a ayak bastı. Dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Portekizli çalıştırıcının bu akşam Kadıköy'de sözleşme imzalayacak.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 02 Haziran 2024, 21:08
Jose Mourinho Fenerbahçe için İstanbul’da

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde Jose Mourinho fırtınası esiyor.

Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği ve ardından mevcut yönetimin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam İstanbul'a ayak bastı.



Mourinho için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'na gelecek.

Binlerce taraftarın yer alacağı organizasyon için de hiçbir detay atlanmadan hazırlıklar tamamlandı.

Jose Mourinho Fenerbahçe için yola çıktı!

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Jose Mourinho'nun başarıları

2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
1 UEFA Kupası
1 UEFA Avrupa Ligi Kupası
1 Konferans Ligi Kupası
2 Portekiz Lig Şampiyonluğu
3 Premier League Şampiyonluğu
2 Serie A Şampiyonluğu
1 La Liga Şampiyonluğu
1 Portekiz Kupası
1 FA Kupası
3 Football League Kupası
1 İtalya Kupası
1 Copa Del Rey

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Jose Mourinho'nun bireysel ödülleri
Onze d'Or Yılın Teknik Direktörü
FIFA Yılın Teknik Direktörü
4x IFFHS World's Best Club Coach
IFFHS World's Best Coach of the 21st Century 2001 - 2020
3x Premier League Yılın Teknik Direktörü
2x Serie A Yılın Teknik Direktörü
2x UEFA Yılın Teknik Direktörü
Portekiz Yüzyılın Teknik Direktörü

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Fenerbahçe'den üst üste paylaşımlar

Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe dün akşamdan itibaren sosyal medyada adeta bombardımana başladı. Milyonlarca takipçisi bulunan hesaplarından duyurularda bulunan Kanarya, Portekizli teknik direktörün 14.30'da İstanbul'a geleceğini ve 19.00'da Ülker Stadyumu'na giriş yapacağını açıkladı.

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İşte o video...

MOU ZAMANI!

BELLINGHAM'I ÇAĞIRDI

Jose Mourinho kendine has özelliklerini dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de gösterdi.

TNT Sports'a yorumcu olarak katılan deneyimli çalıştırıcı maç sonrasında Bellingham'ın isteğini kırmayıp annesiyle fotoğraf çektirdi. Ardından da İngiliz futbolcuya 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu da yanıtladı.

Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım." diye konuştu.

MOURINHO'NUN UÇAĞI NEREDE? CANLI TAKİP ET

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho bugün İstanbul'a ayak basacak. Londra'dan havalanacak Acun Ilıcalı'ya ait özel uçak 14.30 sıralarında iniş yapacak. Ardından da dünyaca ünlü çalıştırıcı kulübe gidecek ve tören saatini bekleyecek. Taraftarlar da uçağı internette araştırarak takip etmek istiyor. Flightradar24 üzerinden bunu gerçekleştirmek mümkün. TC-LTN kodu ile canlı takip edebilirsiniz.

MOURINHO İSTANBUL'A GLEDİ

İşte ilk görüntüler

HELİKOPTERLE GİTTİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, özel uçakla geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kendisi için tahsis edilen helikopterle Taksim'deki otele geçiş yaptı.

Jose Mourinho İstanbul'a ayak bastı!
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14.00'TE BASIN KARŞISINA GEÇECEK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yarın saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

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