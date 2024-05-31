PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istediği teknik direktörü TAKVİM açıklıyor! İsmail Kartal'ın yerine...

Teknik adam konusunda tek yetkili olan Branco’nun Porto ile yol ayrılında olan vatandaşı Sergio Conceiçao ile masaya oturduğu öğrenildi. Başarılı hocaya Avrupa’dan çok sayıda teklif olduğu ve kısa süre içinde kararını vereceği belirlendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istediği teknik direktörü TAKVİM açıklıyor! İsmail Kartal’ın yerine...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de tarihi seçim yaklaşırken başkan adaylarının teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aziz YıldırımAziz Yıldırım

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile anlaştığını açıklamasının ardından gözler mevcut başkan Ali Koç'a çevrilmiş durumda.

Sergio Conceiçao Sergio Conceiçao

2017'DEN BERI PORTO'DA
Önceki gün yaptığı açıklamada önümüzdeki cuma günü teknik direktör konusunda net bir açıklama yapacaklarını duyuran Ali Koç'un gönlünde yatan ismi TAKVİM açıklıyor. Sportif direktör Mario Branco'nun şu an Porto'nun başında olan Sergio Conceiçao ile masaya oturduğu öğrenildi.

De Zerbi De Zerbi

DE ZERBI, PORTO YOLUNDA
Porto'da başkanlık koltuğuna Andre Villas Boas'ın oturmasının ardından 2017 yılından bu yana başında bulunduğu Portekiz kulübünden ayrılığı gündeme gelen 49 yaşındaki teknik adamın durumu belirsizliğini konuyor. Ülke basınına göre Porto, Brighton'ı çalıştıran De Zerbi ile anlaşacak ve kısa süre içinde Conceiçao ile yollar ayrılacak.

Mario BrancoMario Branco

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ
Mario Branco'nun vatandaşı olan başarılı hoca ile iki kez yüz yüze görüştüğü ve önemli bir mesafe kat etildiği belirlendi. Çok sayıda Avrupa ve Körfez kulübünün listesinde olan Sergio Conceiçao'nun kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Porto'da 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası ve 3 de Portekiz Süper Kupası kazanan Conceiçao'nun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sergio ConceiçaoSergio Conceiçao

ORTALAMASI 2.30 OLDU
2017 yılında başına geçtiği Porto'da çok başarılı bir performans sergileyen Sergio Conceiçao, 2.30 puan ortalaması yakaladı. Portekizli hoca 377 maçta 272 galibiyet elde ederken 50 beraberlik ve 50 mağlubiyet yaşadı. Porto bu süreçte 822 gol atarken, 327 gol yedi.

Stefano PioliStefano Pioli

PIOLI'DEN HABERLER İYİ DEĞİL
Mevcut yönetimin teknik direktör adayları arasında olan Stefano Pioli konusunda gelen bilgiler olumlu değil. Milan'dan ayrıldıktan sonra birçok takımla görüşmelerini sürdüren tecrübeli hocanın kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmeye hiç sıcak bakmadığı öğrenildi. Pioli özellikle İtalyan kulüpleriyle görüşüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Filistin’e destek, Gazze’ye dua | Sabah namazında tüm camilerde eller semaya açıldı
16 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi
Türk Telekom
SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu! 34 suçtan yargılanıyordu: Hapse mi girecek? Biden’ın seçimlere...
EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istediği teknik direktörü TAKVİM açıklıyor! İsmail Kartal’ın yerine...
TEMMUZ’DA İKİ FARKLI ORAN! SSK ve Bağkur emeklilerine ayrı memurlara ayrı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Hamas, Gazze’ye saldırıların durması halinde ’tam bir anlaşmaya’ hazır olduğunu duyurdu | Soykırımcı yine yan çizdi
Katil Netanyahu’dan alçak ifadeler! Fransa’dan soykırıma destek istedi: Biz kaybedersek siz de kaybedersiniz, kazanırsak kazanırsınız!
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in ’çürük okul’ provokasyonu elinde patladı: Kendi memleketinden bihaber!
Başkan Erdoğan’dan Efes-2024 Tatbikatı’nda net mesaj! Yakın takipteyiz, çekinmeyiz deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı
SON DAKİKA