Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istediği teknik direktörü TAKVİM açıklıyor! İsmail Kartal’ın yerine...

De Zerbi DE ZERBI, PORTO YOLUNDA

Porto'da başkanlık koltuğuna Andre Villas Boas'ın oturmasının ardından 2017 yılından bu yana başında bulunduğu Portekiz kulübünden ayrılığı gündeme gelen 49 yaşındaki teknik adamın durumu belirsizliğini konuyor. Ülke basınına göre Porto, Brighton'ı çalıştıran De Zerbi ile anlaşacak ve kısa süre içinde Conceiçao ile yollar ayrılacak.

Mario Branco YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ

Mario Branco'nun vatandaşı olan başarılı hoca ile iki kez yüz yüze görüştüğü ve önemli bir mesafe kat etildiği belirlendi. Çok sayıda Avrupa ve Körfez kulübünün listesinde olan Sergio Conceiçao'nun kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Porto'da 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası ve 3 de Portekiz Süper Kupası kazanan Conceiçao'nun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sergio Conceiçao ORTALAMASI 2.30 OLDU

2017 yılında başına geçtiği Porto'da çok başarılı bir performans sergileyen Sergio Conceiçao, 2.30 puan ortalaması yakaladı. Portekizli hoca 377 maçta 272 galibiyet elde ederken 50 beraberlik ve 50 mağlubiyet yaşadı. Porto bu süreçte 822 gol atarken, 327 gol yedi.

Stefano Pioli



PIOLI'DEN HABERLER İYİ DEĞİL

Mevcut yönetimin teknik direktör adayları arasında olan Stefano Pioli konusunda gelen bilgiler olumlu değil. Milan'dan ayrıldıktan sonra birçok takımla görüşmelerini sürdüren tecrübeli hocanın kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmeye hiç sıcak bakmadığı öğrenildi. Pioli özellikle İtalyan kulüpleriyle görüşüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN