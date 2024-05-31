SIRBİSTAN GALİBİYETİ 4.24 PUAN GETİRDİ Filenin Sultanları'nın Sırbistan karşısında galip gelmesinin ardından dünya sıralamasındaki son durum belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı , kaybetmesi halinde dünya sıralamasında 1'inci sıradan düşeceği maçı 3-1 kazanarak 4.24 puan kazandı ve yerini sağlamlaştırdı.

DÜNYA ZİRVESİ YİNE BİZİM Bu galibiyetin ardından Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirvedekini yerini korudu. Maç sonrası dünya sıralamasında son durum belli oldu.

SIRBİSTAN SET ALDI AMA BIRAKMADIK Sırbistan üçüncü seti 25-21 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Ancak Filenin Sultanları , dördüncü seti 25-21 aldı ve 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN SIRADAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin Amerika etabında Sırbistan'ın ardından 2 rakiple daha mücadele edecek. Filenin Sultanları, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika etabındaki maç programı şu şekilde:

1 Haziran

21.00 Güney Kore – Türkiye

2 Haziran

23.00 ABD – Türkiye