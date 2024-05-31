Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 6'ncı maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
FİLENİN SULTANLARI, SIRBİSTAN'I 3-1'LE GEÇTİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Giovanni Guidetti'nin yönettiği Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
İKİNCİ SET NEFES KESTİ
İlk seti 25-18 kazanan Filenin Sultanları, çekişmeli geçen ikinci sette 33-31'lik skorla galip geldi ve güçlü rakibine karşı 2-0'lık üstünlük kurdu.
SIRBİSTAN SET ALDI AMA BIRAKMADIK
Sırbistan üçüncü seti 25-21 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Ancak Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-21 aldı ve 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
DÜNYA ZİRVESİ YİNE BİZİM
Bu galibiyetin ardından Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirvedekini yerini korudu. Maç sonrası dünya sıralamasında son durum belli oldu.
SIRBİSTAN GALİBİYETİ 4.24 PUAN GETİRDİ
Filenin Sultanları'nın Sırbistan karşısında galip gelmesinin ardından dünya sıralamasındaki son durum belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, kaybetmesi halinde dünya sıralamasında 1'inci sıradan düşeceği maçı 3-1 kazanarak 4.24 puan kazandı ve yerini sağlamlaştırdı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN SIRADAKİ RAKİPLERİ KİMLER?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin Amerika etabında Sırbistan'ın ardından 2 rakiple daha mücadele edecek. Filenin Sultanları, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika etabındaki maç programı şu şekilde:
1 Haziran
21.00 Güney Kore – Türkiye
2 Haziran
23.00 ABD – Türkiye