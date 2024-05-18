Jose Mourinho Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel, 2-2 sona eren Hatayspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör adaylarının arasında Jose Mourinho'nun olduğunu dile getiren Yücel, Portekizli teknik adamın gelmeye sıcak baktığını ifade etti.

Yücel konuyla ilgili şunları söyledi:

"1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun ismi Fenerbahçe ile de anılıyor.