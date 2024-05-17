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Fenerbahçe orta sahaya dünya yıldızı getiriyor! Jose Mourinho rüzgarı erkenden esmeye başladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile sezonun maçına çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde birçok isim gündeme gelirken dünya yıldızı bir futbolcu imza attırılması halinde hem Süper Lig hem de dünyada ses getirecek gibi gözüküyor. Adres ise Premier Lig olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 20:34 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 20:47
Fenerbahçe orta sahaya dünya yıldızı getiriyor! Jose Mourinho rüzgarı erkenden esmeye başladı

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Bu sezon Galatasaray karşısında son iki haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürse de 2 maçtaki 6 puanlık farkı eritmesi gereken Fenerbahçe, pazar akşamı ilk adımı atmak amacında. Sarı lacivertliler konuk olacağı ezeli rakibi karşısında zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. İsmail Kartal ve öğrencileri için oynanacak 90 dakika bir 3 puandan çok fazlası anlamına geliyor.

Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Mevcut yönetim yeni dönemde de görevde olacakmış gibi görüşmelerini sürdürüyor. Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi ise yıldız çıtasını daha da yukarı çekmiş gibi gözüküyor.

Bu sezon çok sayıda oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de bazı yıldızlar beklentilerin altında kaldı. Özellikle Krunic, Zajc gibi isimlerden istenen verilm sağlanamadı. Orta sahada Fred'in de yaşadığı sakatlıklar takımın ritmini bozdu. Bu bölgeye iyi bir alternatif almak isteyen teknik heyet ve yönetim, birçok ismi listesine ekledi.

Her ne kadar İsmail Kartal ve ekibi hangi başkan adayı seçilirse seçilsin görevde kalmayacak gibi gözükse de kadro yapılanması hususunda yönetime yardımcı olmayı sürdürüyor.

Orta sahaya mücadeleci, oyununun iki yönünü de oynayabilen ve dinamik bir isim almayı planlayan Fenerbahçe'de çok sayıda aday bulunuyor. Ancak bir futbolcu herkesin gönlünmde yatıyor.

Orta sahasını yenilemek isteyen Fenerbahçe'de Thomas Partey ismi gündeme geldi. İlk sıralardan listeye eklenen Ganalı futbolcu, Arsenal'den ayrılmaya sıcka bakıyor.

Geçen sezon uzun süre Galatasaray'a da yazılan Afrikalı yıldız yerine Lucas Torreira'ya imza attırılmıştı. Bu sene Londra temsilcisiyle 15 maça çıkıp 814 dakika mücadele eden 30 yaşındaki futbolcunun bir sene daha kontratı bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenen Thomas Partey en yüksek olarak 50 milyon euro seviyesini görmüştü.

İngiltere'de çıkan haberlere göre Kanarya, Partey için Arsenal ile görüşmelere başladı. Görüşmede yıldız ismin takımdan ayrılma ihtimali üzerinde duruldu.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da Thomas Partey'in fiziksel durumundan memnun olmadığı ve takımdan gönderilmesine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Thomas Partey şu an Arsenal'de haftalık 200 bin Sterlin kazanıyor. Bu rakam Topçular'da forma giyen oyunculara ödenen en yüksek maaşlar arasında.

Partey'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arteta'nın seçenekleri arasında genellikle bulunmaması nedeniyle İspanyol teknik adamın Ganalı oyuncudan ümidi kestiği belirtiliyor.

Öte yandan, Partey için Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye girdiği ve deneyimli ön libero için Al Ahli, Al Nassr ve Al Khaleej'in nabız yokladığı öğrenildi. Fenerbahçe'de makul bir bonservise inilmesi halinde resmi teklifini sunacak.

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