Fenerbahçe orta sahaya dünya yıldızı getiriyor! Jose Mourinho rüzgarı erkenden esmeye başladı

Bu sezon Galatasaray karşısında son iki haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürse de 2 maçtaki 6 puanlık farkı eritmesi gereken Fenerbahçe, pazar akşamı ilk adımı atmak amacında. Sarı lacivertliler konuk olacağı ezeli rakibi karşısında zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. İsmail Kartal ve öğrencileri için oynanacak 90 dakika bir 3 puandan çok fazlası anlamına geliyor.

Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Mevcut yönetim yeni dönemde de görevde olacakmış gibi görüşmelerini sürdürüyor. Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi ise yıldız çıtasını daha da yukarı çekmiş gibi gözüküyor.