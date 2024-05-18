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Beşiktaş kendini yaktı!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefini tutturmak için son 2 haftadan galibiyetle ayrılmak isteyen Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü rakibi karşısında mücadeleye yedek başlayan Gedson ile eşitliği sağladı.Dele Bashiru'nun golü ile yeniden yenik duruma düşse de Aboubakar ile penaltıdan rakibini yine yakaladı. Kartal sahadan 1 puanla sahadan ayrıldı.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 15:39 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 21:04
Beşiktaş kendini yaktı!

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Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefini tutturmak için son 2 haftadan galibiyetle ayrılmak isteyen Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü rakibi karşısında mücadeleye yedek başlayan Gedson ile eşitliği sağladı.Dele Bashiru'nun golü ile yeniden yenik duruma düşse de Aboubakar ile penaltıdan rakibini yine yakaladı. Kartal sahadan 1 puanla sahadan ayrıldı.

GEDSON VE MUÇİ YEDEK

Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11 için sürpriz denilebilecek kararlar vardı. Teknik Direktör Serdar Topraktepe orta sahada iki ismi yedek bıraktı. Gedson Fernandes ile Ernest Muçi karşılaşmaya kulübede başladı. Portekizli yıldızın yerine Demir Ege, Polonyalı maestronun ise Alex Oxlade-Chamberlain ilk 11 başladı.

AL-MUSRATİ GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Al-Musrati formasına kavuştu. Libyalı orta saha oyuncusu eleştirilerin de hedefinde olduğu bir dönemde cezasını tamamlayarak ilk 11'deki yerini aldı. Yıldız futbolcu Rizespor ve Alanyaspor'a karşı oynayamamıştı.

CENK TOSUN KISA SÜRE SAKATLANDI

Karşılaşmanın 18'inci dakikasında Cenk Tosun sakatlık yaşadı. Milli futbolcu hava topuna yükselmek için hamle yaptığı sırada rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Ardından bir süre sakatlık geçirdi. Ancak ciddi bir şey olmadığı için oynamaya devam etti.

HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ

Konuk takım Hatayspor, 26'ıncı dakikada Chandrel Massanga'nın golü ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Konuk takımda kullanılan köşe vuruşu sonrasında Kongolu futbolcu arka direkte toplu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirmeyi başardı.

GEDSON EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Beşiktaş'ta karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Gedson Fernandes oyuna girer girmez skoru eşitledi. Portekizli süper yıldızın attığı golle tribünler de büyük sevinç yaşarken kısa süre sonra Hatayspor'un Dele-Bashiru ile öne geçmesi moralleri bozdu.

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