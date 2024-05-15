Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu

Ali Koç ile yeniden başkanlık için yarışmak adına adaylık açıklamasında bulunan Aziz Yıldırım , kameralar karşısına geçti. Yoğun katılımla gerçekleşen basın toplantısında önemli ifadeler kullanan Yıldırım transferden Jose Mourinho 'ya, mevcut yönetimden vaatlerine kadar çok sayıda konuya değindi. İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları...

"BENİM DERDİM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI"

"Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber..."