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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılacak olan olağan genel kurulda başkanlık için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım önemli ifadeler kullandı. Yıldırım, kulübün mevcut durumundan yönetime, Jose Mourinho'dan kendi dönemindeki hedeflere kadar pek çok konuda gündem sarsacak sözler sarf etti. Kulübü yeniden şampiyon yapmak üzere yola çıktığını ve ilk hedefin bu olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 13:23 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 15:24
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu

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Ali Koç ile yeniden başkanlık için yarışmak adına adaylık açıklamasında bulunan Aziz Yıldırım, kameralar karşısına geçti. Yoğun katılımla gerçekleşen basın toplantısında önemli ifadeler kullanan Yıldırım transferden Jose Mourinho'ya, mevcut yönetimden vaatlerine kadar çok sayıda konuya değindi. İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları...

"BENİM DERDİM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI"

"Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım rüzgarı!
Fenerbahçede Aziz Yıldırım rüzgarı! Salona alkışlarla girdiFenerbahçede Aziz Yıldırım rüzgarı! Salona alkışlarla girdi
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım rüzgarı! Salona alkışlarla girdi

"Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber..."

"FENERBAHÇE'DE PARA SORUN OLMAZ!"

"Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar."

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz."

"NEDEN ADAY OLDUM?"

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım: "Neden aday oldum? Keyfim yerinde, para da kazanıyorum. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onları gördüm. Değerli taraftarlarımız... Ben neden aday oluyorum? Bir taraftar olarak her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedik ve aktif muhalefet hiç yapmadık. Geçmiş yıllarda muhalefetlerin aksine, takımımızın performansını düşürecek atraksiyonlarda bulunmadık."

"HER ŞEYİN ANLAŞMASI YAPILDI"

"1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle."

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

"Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni bir süreç başlayacak."

"FENERBAHÇE'NİN ADAMIYIM"

"1 oyla beni seçtiniz, sağ olun. Sonrasında 20 sene Fenerbahçe'ye bela oldum. Yine geliyorum. Benim twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adımı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım!"

"ÇOCUKLARIN AŞKI İÇİN ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM"

"Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey kazanma umudu olmalıdır. Parlak günlere dönüş için son noktadayız. Çocuklar ve gençleri kurtarmalıyız. Çocuklar önemli. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım!"

"MOURINHO İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜM"

Aziz Yıldırım: "Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyonu dinledim. '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ayrı vs. 15 milyon ona verilir mi' diyorlar. Ya sana ne? Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım."

YILDIRIM'DAN MOURINHO VAADİ

"Bu yönetime teklifim; Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM"

"Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum. Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır! Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa , çocukları mutlu etmeye geliyoruz."

"BENİM OLDUĞUM DÖNEMDE G.SARAY HİKAYEYDİ"

"Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz abi... Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi!

"AZ DAHA GÜME GİDİYORDUK"

"Benim zamanında 6 defa şampiyon olduk. 3 defa son maçta kaybettik. Hiç küme düşme tehlikesi yaşamadık ama onu biliyoruz. Burada az daha güme gidiyorduk."

"ÇOK KÖTÜ TRANSFERLER YAPIYORSUNUZ"

"Ramos'u alın, Dzeko'yu alın dedik. Biz Anelka, Ortega'yı getirdik. Gidiyorsunuz, ilk 1-2 sene çok kötü transferler yapıyorsunuz. Çok para harcadılar."

"BEN SUSMAM KONUŞURDUM"

"Kongrelere neden gelmiyorsunuz diye sorarsanız eğer ben gelseydim kongrelerin hepsi yarıda kalırdı çünkü ben susmaz konuşurdum!"

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