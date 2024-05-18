SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Abdullah Avcı: İki hedeften birini gerçekleştirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada üçüncülük hedefini tamamladıklarını ve sırada Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 22:30 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 22:30
Abdullah Avcı: İki hedeften birini gerçekleştirdik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonu üçüncü tamamlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı hem genel durumları hem de kupa finali ve karşılaşma hakkında konuştu. Avcı zor şartlardan buraya geldiklerini ifade ederek; "9. hafta geldiğimizde gerçekçi hedefimiz üçüncülük ve kupa finaliydi. Çok inişler çıkışlar yaşadık, bazen ritmimizi kaybettik ritmimizi kazandık. 9 maç oynadık ve transfer olanlar var. En iyi iki orta saha oyuncum yurt dışına gittiler takviye yapamadık. Sakatlar Afrika Kupası vardı. 1 haftada 3 maç kaybettik. Oyuncularımızın geri dönüşleri sadık kalmaları bizi bir yerde tutacaktı. Koyduğumuz iki hedeften birini bugün gerçekleştirdik." dedi.

"Kupa finali öncesi..."

Avcı Avrupa kupalarını garantilemenin çok önemli olduğunu söyleyerek şunları söyledi; "Oyun üstünlüğü, oyuna sadık kalmak hem hücumda hem de savunmada bunu başarabilmek güzel. Özellikle Türkiye Kupası finaline giderken böyle bir yerde kazanmak ve üçüncülüğü garanti altına almak Avrupa kupaları açısından çok önemliydi. Şimdi iyi bir şekilde finale hazırlanacağız.

Trabzonspor Başakşehir'i 1-0 yendiTrabzonspor Başakşehir'i 1-0 yendi

Başakşehir'e bir parantez açmak lazım. 11 senem burada geçti ve güzel bir oyun hafızası var. Çağdaş hoca sağlıklı bir şekilde geliştiriyor. Bugün sahada taktiksel olarak oyunların birbirlerine cevap verdiği durum vardı. Hafızası olan oyun felsefesi olan kulüplerin gelişmesi memnun ediyor. Oyunun içinde her anı doğru yaşadı oyuncularım. Perşembe günü keyfini çıkarak koyduğumuz ikinci hedefe hazırlanıp çıkmak istiyoruz. Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Yine geldik ve desteklediler. Sabırlı olsunlar heyecanlı olsunlar. Trabzonspor'u desteklemeye ve sevmeye devam etsinler.

5 gün var, rejenerasyonlarımızı yapacağız. Kulübümüzün sunduğu imkanlar bunu kullanacağız. Oyun ritmini kaybetmemek gerekiyor. Kupa bu işin süsü ve tacı. Her çalıştığım kategoride kupalara sahip oldum. 2 kere de final kaybettim. Önemli deneyimler kazandım."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Beşiktaş kendini yaktı!
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin...
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Dijital Telif Yasası için kritik tarihi açıkladı: Google geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den FETÖvari kumpasçılara uyarı: Başlar ezilir | Flaş Çetin Doğan çıkışı
Başörtülü hakime ’reddi hakim’ talebinde bulunan avukatlara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki: Eski Türkiye kafası! Soruşturma başlatıldı
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belli oldu mu? Adli Tıp incelemesi tamamlandı!
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
SON DAKİKA