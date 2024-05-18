Abdullah Avcı: İki hedeften birini gerçekleştirdik

Sezonu üçüncü tamamlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı hem genel durumları hem de kupa finali ve karşılaşma hakkında konuştu. Avcı zor şartlardan buraya geldiklerini ifade ederek; "9. hafta geldiğimizde gerçekçi hedefimiz üçüncülük ve kupa finaliydi. Çok inişler çıkışlar yaşadık, bazen ritmimizi kaybettik ritmimizi kazandık. 9 maç oynadık ve transfer olanlar var. En iyi iki orta saha oyuncum yurt dışına gittiler takviye yapamadık. Sakatlar Afrika Kupası vardı. 1 haftada 3 maç kaybettik. Oyuncularımızın geri dönüşleri sadık kalmaları bizi bir yerde tutacaktı. Koyduğumuz iki hedeften birini bugün gerçekleştirdik." dedi.

"Kupa finali öncesi..."

Avcı Avrupa kupalarını garantilemenin çok önemli olduğunu söyleyerek şunları söyledi; "Oyun üstünlüğü, oyuna sadık kalmak hem hücumda hem de savunmada bunu başarabilmek güzel. Özellikle Türkiye Kupası finaline giderken böyle bir yerde kazanmak ve üçüncülüğü garanti altına almak Avrupa kupaları açısından çok önemliydi. Şimdi iyi bir şekilde finale hazırlanacağız.

Trabzonspor Başakşehir'i 1-0 yendi

Başakşehir'e bir parantez açmak lazım. 11 senem burada geçti ve güzel bir oyun hafızası var. Çağdaş hoca sağlıklı bir şekilde geliştiriyor. Bugün sahada taktiksel olarak oyunların birbirlerine cevap verdiği durum vardı. Hafızası olan oyun felsefesi olan kulüplerin gelişmesi memnun ediyor. Oyunun içinde her anı doğru yaşadı oyuncularım. Perşembe günü keyfini çıkarak koyduğumuz ikinci hedefe hazırlanıp çıkmak istiyoruz. Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Yine geldik ve desteklediler. Sabırlı olsunlar heyecanlı olsunlar. Trabzonspor'u desteklemeye ve sevmeye devam etsinler.

5 gün var, rejenerasyonlarımızı yapacağız. Kulübümüzün sunduğu imkanlar bunu kullanacağız. Oyun ritmini kaybetmemek gerekiyor. Kupa bu işin süsü ve tacı. Her çalıştığım kategoride kupalara sahip oldum. 2 kere de final kaybettim. Önemli deneyimler kazandım."