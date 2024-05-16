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Fenerbahçe'de taraftar Jose Mourinho bekliyordu işler değişti! Gündeme gelen isim herkesi şoke etti

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de gündem konularından biri de olağan genel kurul. Başkanlık seçimine adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde Jose Mourinho ile anlaşacağını, kaybetmesi halinde de kontratının yarı parasını cebinden vereceğini açıklamıştı. Ancak mevcut yönetimden flaş bir hamle geldi. Düşünülen teknik direktör şimdiden eleştirilerin hedefi haline geldi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 18:26 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 18:26
Fenerbahçe’de taraftar Jose Mourinho bekliyordu işler değişti! Gündeme gelen isim herkesi şoke etti

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Milyonlarca taraftarına yıllardır şampiyonluk hediye edemeyen Fenerbahçe'de başkanlık seçimi de bu vaat üzerinden gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Ali Koç'un ardından dün de Aziz Yıldırım göreve talip olduğunu açıkladı. Yıldırım'ın sözleri arasında en çok dikkat çeken ise Jose Mourinho ile anlaştığını duyurmasıydı. Portekizli çalıştırıcının Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini ve kendisiyle 2 saat yüz yüze görüştüklerini belirtti. Ardından da seçimi kaybetmesi halinde ise parasının yarısını ödeyeceğin taahhüt etti. Ancak bu durum mevcut yönetim tarafından karşılık görmedi. Gündeme gelen yeni isim taraftarın tepkisini çekti.

İşte detaylar...

MOURINHO'YU DUYURDU

Yeniden Fenerbahçe Başkanı olabilmek adına yola çıkan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili heyecan verici ifadeler kullandı. Yıldırım, seçilmesi halinde dünyanın en önemli antrenörlerinden biirni getireceğini dile getirerek şunları söyledi;

"Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim. Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum."

SOSYAL MEDYA COŞTU

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir coşku ile mesajlar gönderdi. Sarı lacivertliler gündem haline getirdiği Yıldırım ve Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak takımın başına geçmeleri halinde çok iyi işler başaracaklarına inandıklarını söylediler. Eğer seçimi kazanan taraf eski başkan olursa deneyimli teknik direktörün hem yönetimi hem saha sonuçları hem de transferleri merakla beklenecek.

İSMAİL KARTAL YOLCU

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk mücadelesi verebilmesi adına geçtiği teknik direktörlük koltuğunda Galatasray'ı son 2 hafta kala geride bırakmayı başaramayan İsmail Kartal ile yollar ayrılacak. Seçimi hangi taraf kazanırsa kazansın Kartal ile yola devam etmek istemiyor. Ancak kendisi hem kalan maçlara çıkacak hem de gitmesi ve kalması gereken futbolcular konusunda rapor hazırlayarak yönetime sunacak.

PIOLI İDDİASI

Yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi ise Stefano Pioli'yi gündemine aldı. Sports Digitale'nin haberine göre sportif direktör Mario Branco, İtalyan teknik direktörün temsilcisiyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi ve şartlarını sordu.

STEFANO PIOLI KİMDİR?

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Stefano Pioli, 20 Ekim 1965 tarihinde İtalya'nın Parma kentinde doğdu. 58 yaşındadır. Futbolculuk hayatında Parma, Juventus, Verona, Fiorentina, Padova, Pistoiese, Fiorenzuola ve Colorno formaları giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ise Bologna U19, Chievo U19, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve Fiorentina'yı çalıştırdı. Şu anda ise Milan''da görev yapmaktadır. Kontratı geleceke yaz sona ermektedir.

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