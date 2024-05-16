Fenerbahçe’de taraftar Jose Mourinho bekliyordu işler değişti! Gündeme gelen isim herkesi şoke etti

MOURINHO'YU DUYURDU

Yeniden Fenerbahçe Başkanı olabilmek adına yola çıkan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili heyecan verici ifadeler kullandı. Yıldırım, seçilmesi halinde dünyanın en önemli antrenörlerinden biirni getireceğini dile getirerek şunları söyledi;

"Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim. Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum."