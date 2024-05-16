Fenerbahçe’de taraftar Jose Mourinho bekliyordu işler değişti! Gündeme gelen isim herkesi şoke etti

Milyonlarca taraftarına yıllardır şampiyonluk hediye edemeyen Fenerbahçe'de başkanlık seçimi de bu vaat üzerinden gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Ali Koç'un ardından dün de Aziz Yıldırım göreve talip olduğunu açıkladı. Yıldırım'ın sözleri arasında en çok dikkat çeken ise Jose Mourinho ile anlaştığını duyurmasıydı. Portekizli çalıştırıcının Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini ve kendisiyle 2 saat yüz yüze görüştüklerini belirtti. Ardından da seçimi kaybetmesi halinde ise parasının yarısını ödeyeceğin taahhüt etti. Ancak bu durum mevcut yönetim tarafından karşılık görmedi. Gündeme gelen yeni isim taraftarın tepkisini çekti.
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