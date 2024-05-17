Jose Mourinho dudak uçuklatacak teklifi reddetti! Tek gündemi Fenerbahçe seçimi

Jose Mourinho ile görüşmelerinin detaylarını veren Aziz Yıldırım; ""Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Suudi Arabistan'a da gitmeyecek. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyonu dinledim. '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ayrı vs. 15 milyon ona verilir mi' diyorlar. Ya sana ne? Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım. Bu yönetime teklifim; Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.