PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho dudak uçuklatacak teklifi reddetti! Tek gündemi Fenerbahçe seçimi

Son dakika Fenerbahçe haberi... Aziz Yıldırım'ın başkanlığa adaylığını açıklaması sonrası sarı lacivertlilerde gündemin birinci sırasında Jose Mourinho var. Portekizli teknik direktörü göreve getirmek isteyen Yıldırım, yaptığı açıklamalarla heyecan yaratmış ve taraftardan da büyük destek almıştı. Jose'nin sarı lacivertli takıma imza atmadan önce reddettiği teklif ise dudak uçuklattı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 19:47 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 19:49
Jose Mourinho dudak uçuklatacak teklifi reddetti! Tek gündemi Fenerbahçe seçimi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk hasretini dindirmek için çıktığı yolda son 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, hafta sonu oynayacağı derbiden zaferle ayrılarak iddiasını son maça taşımak istiyor. Sarı lacivertliler Kayserispor'u 3-0 yendiği karşılaşmadaki performansıyla taraftarlarına umut verdi. Aynı formu RAMS Park'ta da göstererek 3 puana ulaşmak amacında.

Fenerbahçe'ye son haftadaki galibiyeti de tek başına yeterli olmayacak. İsmail Kartal ve öğrencileri kazandıktan sonra Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Sezon boyunca 1 mağlubiyeti bulunan Aslan'ın son 2 maçta 2 yenilgiye ulaşması gerekecek.

Kanarya'nın en önemli gündem maddeelerinden biri de olağan genel kurul. 2018'de başkanlık seçiminde yarışan mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım yine kozlarını paylaşacak. İki isim de kulübün daha iyi bir geleceği hak ettiğini belirterek göreve aday oldu. Özellikle Yıldırım'ın adaylık için düzenlediği basın toplantısı geniş yankı uyandırdı.

Aziz Yıldırım basın toplantısına damga vuran ve 2 gündür de konuşulan ifadelerinde Jose Mourinho ile 2 saat yüz yüze görüştüklerini, menajerleriyle temaslar gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Yıldırım seçimi kazaması halinde Portekizli teknik direktörle çalışmak istediklerini duyururken kaybetmesi durumunda ise yarı ücretini cebinden karşılayacağının da sözünü verdi.

Yıldırım'ın basın toplantısı sonrasında sosyal medyada binlerce kişi heyecan ve sabrısızlık içeren mesajlar atarken Yıldırım'ı çok özlediklerini ve yeniden başkanlık koltuğunda görmek istediklerini belirtti.

Jose Mourinho ile görüşmelerinin detaylarını veren Aziz Yıldırım; ""Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Suudi Arabistan'a da gitmeyecek. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyonu dinledim. '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ayrı vs. 15 milyon ona verilir mi' diyorlar. Ya sana ne? Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım. Bu yönetime teklifim; Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi takımları çalıştıran ve sayısız başarı elde eden 61 yaşındaki teknik direktöre birçok teklif geliyor.

Sahip olduğu kariyerle birçok takımın listesine girmeyi başaran Jose, farklı kıtalardaki takımların da ilgi odağı haline geldi.

Fenerbahçe'yi en çok zorlayacak teklif ise Suudi Arabistan'dan geldi. Dünya yıldızı antrenöre yıllık 30 milyon euro önerildiği öne sürüldü. Ancak kendisinin kabul etmediği dile getirildi.

Para yönünden bir sıkıntısı bulunmayan Jose Mourinho'nun ilk hedefi Avrupa'da kalarak futbol açısından en önemli kıtada kariyerini sürdürmek. Bunun için de Fenerbahçe'deki seçimi bekliyor. Eğer Aziz Yıldırım kazanırsa masaya oturulacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Türkiye’nin Dünyadaki Kartları! AB’nin düşünce kuruluşu EUISS raporladı: Dört kritik bölgede önemli güç
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
Balıkesir’de motokuryelik yapan Ata Emre Akman’ın katilinden kan donduran ifade: Tersledi, bıçakladım!
İsrail Lahey’de dünya ile resmen dalga geçti! Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımı inkar edip Güney Afrika’yı suçladılar
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…
SON DAKİKA