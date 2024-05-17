Jose Mourinho dudak uçuklatacak teklifi reddetti! Tek gündemi Fenerbahçe seçimi

Şampiyonluk hasretini dindirmek için çıktığı yolda son 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, hafta sonu oynayacağı derbiden zaferle ayrılarak iddiasını son maça taşımak istiyor. Sarı lacivertliler Kayserispor'u 3-0 yendiği karşılaşmadaki performansıyla taraftarlarına umut verdi. Aynı formu RAMS Park'ta da göstererek 3 puana ulaşmak amacında.
Fenerbahçe'ye son haftadaki galibiyeti de tek başına yeterli olmayacak. İsmail Kartal ve öğrencileri kazandıktan sonra Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Sezon boyunca 1 mağlubiyeti bulunan Aslan'ın son 2 maçta 2 yenilgiye ulaşması gerekecek.