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Fenerbahçeli 2 yıldıza Xabi Alonso kancası! Dev rakam ayrıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin iki yıldızına Almanya şampiyonu Bayer Leverkusen talip oldu. Xabi Alonso iki yıldızı yönetimden bizzat isterken, transfer için düşünülen rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 13:34 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 13:34
Fenerbahçeli 2 yıldıza Xabi Alonso kancası! Dev rakam ayrıldı

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Bu sezon Avrupa liglerinde henüz yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Bayer Leverkusen, tarihi bir zafer elde etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa uzanarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.



XABI ALONSO RESİTALİ

Bayer Leverkusen'in bu sezonki başarısının mimarı Teknik Direktör Xabi Alonso... Oynattığı ofansif futbolla izleyenleri kendisine hayran bırakan 42 yaşındaki teknik adam, futbolcuyken formasını giydiği Liverpool ile anılmıştı.



KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Ancak Xabi Alonso, beklenilenin aksine Bayer Leverkusen'de kaldı. İspanyol Teknik Direktör, kararını basın toplantısında şu sözlerle açıklamıştı: "Geleceğimle ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Millî maç arasını düşünmek ve bir karar vermek için kullanmak istedim.



'BURASI BENİM İÇİN DOĞRU YER'

Geçen hafta çok iyi bir toplantı yaptık ve kulübüme durumumu bildirdim. Leverkusen'de teknik direktörlüğe devam etme kararı aldım. Burasının benim gelişmem için doğru yer olduğunu düşünüyorum."



SÜRPRİZ FENERBAHÇE GELİŞMESİ

Öte yandan Xabi Alonso, önümüzdeki sezonun da kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol teknik direktörün, Fenerbahçe'nin iki yıldız futbolcusun gözüne kestirdiği iddia edildi.



2 YILDIZA YAKIN TAKİP

Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla Avrupa'nın transfer hedefi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bayer Leverkusen'in Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in peşinde olduğu öne sürüldü.



ALONSO İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre Xabi Alonso, iki futbolcuyu takip ediyor. Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği haber detayında yer alırken, Alonso'nun Ferdi Kadıoğlu'nu çok yönlülüğü sebebiyle sistemine uygun gördüğü aktarıldı.



40 MİLYON EURO!

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için toplam 40 milyon euro değer biçtiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün Ferdi Kadıoğlu için 25, İsmail Yüksek için 15 milyon euro istediği vurgulandı.

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