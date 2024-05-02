Bu sezon Avrupa liglerinde henüz yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Bayer Leverkusen, tarihi bir zafer elde etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa uzanarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.
Bu sezon Avrupa liglerinde henüz yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Bayer Leverkusen, tarihi bir zafer elde etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa uzanarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.
XABI ALONSO RESİTALİ
Bayer Leverkusen'in bu sezonki başarısının mimarı Teknik Direktör Xabi Alonso... Oynattığı ofansif futbolla izleyenleri kendisine hayran bırakan 42 yaşındaki teknik adam, futbolcuyken formasını giydiği Liverpool ile anılmıştı.
KARARINI AÇIKLAMIŞTI
Ancak Xabi Alonso, beklenilenin aksine Bayer Leverkusen'de kaldı. İspanyol Teknik Direktör, kararını basın toplantısında şu sözlerle açıklamıştı: "Geleceğimle ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Millî maç arasını düşünmek ve bir karar vermek için kullanmak istedim.
'BURASI BENİM İÇİN DOĞRU YER'
Geçen hafta çok iyi bir toplantı yaptık ve kulübüme durumumu bildirdim. Leverkusen'de teknik direktörlüğe devam etme kararı aldım. Burasının benim gelişmem için doğru yer olduğunu düşünüyorum."
SÜRPRİZ FENERBAHÇE GELİŞMESİ
Öte yandan Xabi Alonso, önümüzdeki sezonun da kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol teknik direktörün, Fenerbahçe'nin iki yıldız futbolcusun gözüne kestirdiği iddia edildi.
2 YILDIZA YAKIN TAKİP
Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla Avrupa'nın transfer hedefi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bayer Leverkusen'in Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in peşinde olduğu öne sürüldü.
ALONSO İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre Xabi Alonso, iki futbolcuyu takip ediyor. Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği haber detayında yer alırken, Alonso'nun Ferdi Kadıoğlu'nu çok yönlülüğü sebebiyle sistemine uygun gördüğü aktarıldı.
40 MİLYON EURO!
Öte yandan Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için toplam 40 milyon euro değer biçtiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün Ferdi Kadıoğlu için 25, İsmail Yüksek için 15 milyon euro istediği vurgulandı.