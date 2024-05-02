



'BURASI BENİM İÇİN DOĞRU YER' Geçen hafta çok iyi bir toplantı yaptık ve kulübüme durumumu bildirdim. Leverkusen'de teknik direktörlüğe devam etme kararı aldım. Burasının benim gelişmem için doğru yer olduğunu düşünüyorum."





SÜRPRİZ FENERBAHÇE GELİŞMESİ Öte yandan Xabi Alonso, önümüzdeki sezonun da kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol teknik direktörün, Fenerbahçe'nin iki yıldız futbolcusun gözüne kestirdiği iddia edildi.





2 YILDIZA YAKIN TAKİP Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla Avrupa'nın transfer hedefi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bayer Leverkusen'in Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in peşinde olduğu öne sürüldü.





ALONSO İSTİYOR Sabah'ın haberine göre Xabi Alonso, iki futbolcuyu takip ediyor. Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği haber detayında yer alırken, Alonso'nun Ferdi Kadıoğlu'nu çok yönlülüğü sebebiyle sistemine uygun gördüğü aktarıldı.