Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde İstanbul'a ayak bastı

Fenerbahçe yeni transferi Jayden Oosterwolde'ye kavuştu... Hollandalı genç yıldız İstanbul'a ayak bastı. Sarı-Lacivertli ekibin Parma'dan transfer ettiği Oosterwolde'nin sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
ÖNCE KONTROL SONRA İMZA
21 yaşındaki sol bek sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Parma'da senelik 200 bin euro kazanan genç oyuncu sarı-lacivertli ekipte ise yılda 800 bin euro kazanacak. Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu için İtalyan ekibine 7,5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.