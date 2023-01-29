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    • Spor
    • 29.01.2023 18:31
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    • 29.01.2023 19:09
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    Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde İstanbul'a ayak bastı

    Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu Fenerbahçe - Jayden Oosterwolde flörtünde mutlu son... Sarı-Lacivertli ekibin Parma'dan transfer ettiği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde İstanbul'a ayak bastı. Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden sonra imza atması bekleniyor. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Oosterwolde Fenerbahçe için İstanbul’da

    Fenerbahçe yeni transferi Jayden Oosterwolde'ye kavuştu... Hollandalı genç yıldız İstanbul'a ayak bastı. Sarı-Lacivertli ekibin Parma'dan transfer ettiği Oosterwolde'nin sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde İstanbul'da



    ÖNCE KONTROL SONRA İMZA
    21 yaşındaki sol bek sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.



    Parma'da senelik 200 bin euro kazanan genç oyuncu sarı-lacivertli ekipte ise yılda 800 bin euro kazanacak. Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu için İtalyan ekibine 7,5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.



        Jayden Oosterwolde 21 yaşında ve 1.89 boyunda. Sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor.

        Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

        GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTUK
        Öte yandan Takvim.com.tr, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'ye ilgi duyduğunu ve yürütülen transfer çalışmalarını takvim.com.tr günler öncesinden okuyucularına duyurmuştu.
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