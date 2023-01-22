Jayden Oosterwolde için Parma’ya yeni teklif! (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı. İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'yi bir süredir gündeminde tutan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Hollandalı sol bek için yaptığı ilk teklifi reddedilen Sarı-lacivertli yönetim, 6 milyon Euro ve başarı bonuslarının olduğu yeni bir teklif ile Parma'nın kapısını çaldı. 10 milyon Euro'dan 8 milyona inen Parma'nın yeni teklife vereceği cevap beklenmeye başlandı. 21 yaşındaki Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol attı.
SAMATTA'YA AL AHLY KANCASI
Suudi Arabistan basını, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbawana Samatta'ya Al Ahly ekibinin talip olduğunu iddia etti. Söz konusu haberde Samatta'nın bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro olduğu ve oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği detayına yer verildi. Samatta bu sezon Genk forması ile 18 karşılaşmada 422 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
FENERBAHÇE, yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Jorge Jesus yönetimde akşam saatlerinde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün sona erecek.
SAMATTA'YA AL AHLY KANCASI
Suudi Arabistan basını, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbawana Samatta'ya Al Ahly ekibinin talip olduğunu iddia etti. Söz konusu haberde Samatta'nın bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro olduğu ve oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği detayına yer verildi. Samatta bu sezon Genk forması ile 18 karşılaşmada 422 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
FENERBAHÇE, yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Jorge Jesus yönetimde akşam saatlerinde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün sona erecek.