Başakşehir - Konyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.



Hakem Suat Arslanboğa yönetiminde, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.







İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.



KONYASPOR: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 16.00 olan müsabakanın başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR

STAT: Fatih Terim StadyumuHAKEM: Suat ArslanboğaSAAT: 19.00YAYIN: beIN Sports 1