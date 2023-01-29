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    • Spor
    • 29.01.2023 18:16
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    • 29.01.2023 18:16
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    Başakşehir - Konyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Konyaspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Konyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

    Hakem Suat Arslanboğa yönetiminde, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.



    İLK 11'LER
    BAŞAKŞEHİR: Volkan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.

    KONYASPOR: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 16.00 olan müsabakanın başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

    BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR

    STAT: Fatih Terim Stadyumu

    HAKEM: Suat Arslanboğa

    SAAT: 19.00

    YAYIN: beIN Sports 1
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