Fenerbahçe - Kasımpaşa MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava İZLE! Maçın 11'leri...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Süper Lig heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İşte detaylar...
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ!
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi
KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.