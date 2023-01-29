Fenerbahçe - Kasımpaşa MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava İZLE! Maçın 11'leri...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Süper Lig heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ!

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken