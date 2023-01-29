Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.01.2023 18:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2023 21:28
    ABONE OL

    Fenerbahçe - Kasımpaşa MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava İZLE! Maçın 11'leri...

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşmayı televizyon ve telefon ekranlarından izlemek isteyenler maçın 11'lerini ve canlı anlatım seçeneklerini araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava İZLE! Maçın 11'leri...

    Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Süper Lig heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İşte detaylar...

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ!

    FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

    KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
    Haberler Spor Fenerbahçe - Kasımpaşa MAÇ İZLE! FB Kasımpaşa maçı şifresiz kesintisiz bedava İZLE! Maçın 11'leri...
        SON DAKİKA